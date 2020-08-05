ГлавнаяНовости

Тренер сборной Узбекистана: «Приятно, что Урунов попал в великий „Спартак“»

сегодня, 14:04

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов прокомментировал переход Остона Урунова из «Уфы» в московский «Спартак».

Не обсуждали с Уруновым переход в «Спартак». У него есть свои агенты. Мне приятно, что игрок сборной Узбекистана попал в такой клуб, как великий «Спартак». Надеемся, это принесёт пользу ему, а он – национальной команде. Думаю, будет достойно выступать за «Спартак», и будет приятно за всех узбекских футболистов. Он не первый игрок из нашей страны в истории красно-белых. Будем надеяться, что он достойно продолжит плеяду узбекских футболистов в «Спартаке».

Безусловно, я поддерживаю его решение о переходе. Конечно, возможен и вариант, при котором Остон не будет иметь регулярной игровой практики. Но у него есть определённый талант, и будет здорово, если его смогут развить в «Спартаке». В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Ничего сложного в этой ситуации не произойдёт. Не будет получать игровой практики Остон – в сборной Узбекистана на его месте будет другой футболист.

Человеческие качества Остона характеризовать не буду, потому что не знаком с ним близко. Что касается игровых качеств, в Узбекистане он подавал надежды и неплохо выглядел. Хорошая обводка, приличные физические данные для его возраста. Когда мы соперничали, обращали внимание, что это парень, который может взять на себя игру, обыграть и ударить.

Все новости
Каррера: «Подписание Кокорина показывает, что Газизов отличный менеджер»
Сегодня, 19:46 Комментарии16
Каррера: «Кокорин знает, как играть в „спартаковский“ футбол»
Сегодня, 19:40 Комментарии46
«Без тебя всё было бы менее значимым». Буффон обратился к Касильясу
Сегодня, 16:27 ФотоКомментарии5
Месси: «Статус легенды Касильяс обеспечил себе очень давно»
Сегодня, 11:39 Комментарии11
«Горд тем, что мы разделили великие моменты». Роналду обратился к Касильясу
Сегодня, 11:09 ФотоКомментарии5
Дзаппакоста покинул «Рому»
Сегодня, 10:54 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:16
Посмотрим, какой он в игре будет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:48
Великий Спартак великие поражения.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 16:44
Помню первые матчи другого узбека в Спартаке - Ирисметова. Было это в кубке Содружества вроде. Хорошо провел он тот турнир, но на большее он оказался неспособным. Надеюсь, что Урунов будет стабильно играть хорошо в Спартаке.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:43
Ты правильно заметил, что он попал в Спартак только из-за своего хозяина (Газизова).
А вот по поводу слов "то и в основу сборной на его позиции будет играть другой футболист" немного ошибся, даже очень много ошибся. Урунов сыграл за сборную только 4 матча и все товарищеские и выходил только под конец вторых таймов. Так, что назвать даже запасным игроком сборной Узбекистана его нельзя, скорее просто присматривались. Не дорос ещё малец.
mortid
mortid
сегодня в 15:31
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:30
    Первым и последним был Жафар Ирисметов! Смешно было за этим наблюдать. И судя потому как тренер сборной Узбекистана гордится этим, то даже должность дворника в Спартаке за радость будет.
    Да и по его словам уже понятно, что как футболист, Урунов уже потерян!
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    сегодня в 15:09
    Ну вот! Вот! Есть же ещё государство, где Спартак - Великий!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:53
    Следующая инфа: в Узбекистане 5 августа объявлен спартак байрам.
    Faustello
    Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 14:37
    Ждём цирковое представление))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:36
    Начало речи:
    О великий и могущественный, величайший из самых на величайших, лохань души для 30 миллионов, колодец талантов и небосвод звёзд, арык духа и светочь прессы!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:21
    Количество новостей , комментариев, прогнозов, пожеланий касательно перехода Урунова в Спартак просто зашкаливает. Хотя как проявит себя парень - это большая загадка. В Спартаке огромная конкуренция и закрепиться в основе новичку будет нелегко. Но это его выбор и выбор его "владельца" Газизова. Будет очень интересно посмотреть на это молодое дарование в игре за бело - красных. Тренер сборной ясно дал понять, что если сядет на лавку , то и в основу сборной на его позиции будет играть другой футболист. Так что парню надо сильно постараться, чтоб закрепиться хотя бы в основной обойме.
    Скоро увидим , чем нас удивит этот узбекский самородок!!!
    Footbolista
    Footbolista ответ Louie (раскрыть)
    сегодня в 14:15
    Элементарная восточная вежливость...
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:12
    Время и игра покажет...
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 14:12
    Вот уж действительно интервью умного, здравомыслящего тренера, который говорит всё по делу, без излишнего пафоса, без "воды" всё конкретно и в тему. Говорит о том только, что знает, а не как некоторые иногда....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:08
    Посмотрим на парня в Спартаке.
    Louie
    Louie
    сегодня в 14:06
    Великий Спартак. Конечно громко сказана, хотя для Узбекистана возможно предел мечтаний.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100