К клубам РПЛ обратились с просьбой поддержать Прядкина заявлениями в СМИ

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сегодня, 15:53

Глава Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) Сергей Прядкин может уйти в отставку.

По информации журналиста Сергея Егорова, из-за недоверия к 59-летнему специалисту и слухов в СМИ клубы РПЛ вчера получили звонки с просьбой поддержать Прядкина через заявления в прессе. Отмечается, что часть клубов откликнулась.