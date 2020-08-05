К клубам РПЛ обратились с просьбой поддержать Прядкина заявлениями в СМИ

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин может уйти в отставку.
По информации журналиста Сергея Егорова, из-за недоверия к 59-летнему специалисту и слухов в СМИ клубы РПЛ вчера получили звонки с просьбой поддержать Прядкина через заявления в прессе. Отмечается, что часть клубов откликнулась.
Согласно действующему уставу РПЛ, для снятия главы лиги с должности достаточно 2/3 голосов клубов.
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Бомжи захватили наш футбол и теперь просто так не отдадут!
Ну а хто за него впрягся - гадать не надо...
Ну а хто за него впрягся - гадать не надо...