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К клубам РПЛ обратились с просьбой поддержать Прядкина заявлениями в СМИ

сегодня, 15:53

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин может уйти в отставку.

По информации журналиста Сергея Егорова, из-за недоверия к 59-летнему специалисту и слухов в СМИ клубы РПЛ вчера получили звонки с просьбой поддержать Прядкина через заявления в прессе. Отмечается, что часть клубов откликнулась.

Согласно действующему уставу РПЛ, для снятия главы лиги с должности достаточно 2/3 голосов клубов.

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Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:32
Требую огласить список клубов которые поддержали это ч м о ))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:45
Но есть те кто это возглавляет и позволяет творить этот беспредел.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:35
Меня интересуют два вопроса. Первый: что такого натворил г-н Прядкин, что потерял доверие РФС ? Второй: кто же ЭТИ звонари, которые обзванивали клубы ? И если второй вопрос не столь важен, так как это распространённая практика в нашей стране и удивляться этому не приходится, а воспринимается как данность, то по первому вопросу хотелось бы получить аргументированный, основанный на фактах ответ.
Альфи
Альфи
сегодня в 20:34
Ой блин достали своими подковерными играми, ,бесконечные подкупы интриги распил денег, варились бы уже в своей кухне,зачем клубы и футбол трогать,уроды!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 20:29
Давно надо было этого Прядкина турнуть со мвоего кресла, нужен более креативный человек, с новыми идеями, болеющий и переживающий за футбол в России.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:58
Получится. Если вспомнить фразу ведущего из "Чё, где, когда?"-"Вся жизнь игра").
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:20
Посмотрим, как у него это получится...
alexamit
alexamit
сегодня в 19:20
Пока питерские в кремле и на Охотном ряду-порядка не будет!
морозз
морозз
сегодня в 19:14
Там где бомжи там всегда буча, где то видно Прядкин долго выполнял распоряжение Миллера ( Дюкова ) и сразу потерял доверие! Ему прямо отдали распоряжение по привлечению бригады Вилкова на практически все важные матчи ЗЕНИТА, а он промедлил! Вместо 2 минут размышления и ответа есть, он думал целых 5 минут! Итог для Прядкина неотвратимый и печальный!
Бомжи захватили наш футбол и теперь просто так не отдадут!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Гинер вывернется. Не гоже главбуху РФС быть ведовым).
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:10
Ведомыми буду все семнадцать команд РПЛ!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:07
А, если взять танцевальную тематику, то Зенит будет ведущий, а Локо, ведомая.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:03
Если перефразировать фразу из "Москва слезам не верит" про телевидение, то можно смело сказать:"Никакого Локо не будет, а будет сплошной Зенит!"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:57
Локо! Локо забыл).
cska1948
cska1948 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 18:31
Перечисленные вами дела в одиночку не делают!
cska1948
cska1948 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 18:30
Ближайшие лет ДЕСЯТЬ будет сплошной юбилей Зенита, поэтому вместо Прядкина в кресло посадят Геркуса...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 18:28
Всю эту шайку-лейку разгонять надо.И ставить футбольных людей.Но это Россия...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:23
Убирать надо конечно. Но, кого за место пучеглазого!?). Хотелось бы нейтрального главу РПЛ, независимого. Чтобы был честным, порядочным, без подмахивания...Но с*уко система устроена так, что без очередного проходимца видимо не обойтись росфуболу. Честному перекроют кран по всем направлениям.
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 17:55
поддержать 72кина...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:53, ред.
Надо поменять всех , привезти из Европы , желательно немцев !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:49
И всё-таки Прядкин останется. 77 всегда остаётся.
autochthon
autochthon
сегодня в 17:37
Прядкин, Тяпкин, Тапкин - угадай с одного раза, кто из троих - вор...
4RT
4RT
сегодня в 17:28
С помощью и под покровительством Сергея Прядкина и его младшего брата Андрея были «отмыты» 400 000 долларов США при переходе Евгения Левченко в «Сатурн» (Раменское) летом 2009 года.Ещё какой "специалист"! )))))
Q-J-G
Q-J-G ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 17:22
Нужны честные, порядочные люди, но честных и порядочных, обычно изолируют метко, тихо, незаметно...
ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:16
заступились наверно,зенит,сочи
beefs
beefs
сегодня в 17:14
а у кого следующего юбилей?
bacek15
bacek15
сегодня в 17:01
В РПЛ давно назрела необходимость перемен. Нужны свежи идеи.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 16:55
Поганой метлой его гнать нужно. А не поддерживать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:49
А за что его поддерживать? За то, что превратил РПЛ в цирк, клоунаду и коррупционную дыру?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 16:44
С учётом рекордного количества судейских скандалов - гнать в три шеи!!!
Ну а хто за него впрягся - гадать не надо...
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