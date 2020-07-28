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«Спартак» выбрал нового пресс-аташе

вчера, 18:22

Руководство «Спартака» назначило нового пресс-аташе.

Им стал Ярослав Кулемин.

Ярослав Кулемин – новый пресс-атташе «Спартака». Желаем Ярославу продуктивной работы на благо любимого красно-белого клуба!

 

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 23:13
Ты факты приведи, когда результат был от этого давления Федуна. Или ты итоговый счёт не видел?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:03
это сильно помогает)) особенно в атаке)))
denmig
denmig
вчера в 20:33
Может звук наконец то добавят на послематчевых пресс конференциях!
swift stream
swift stream
вчера в 20:02
Будет выпускать газету Нытик Тарасовки.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:19
Чем угодно отвлекают кб болельщиков, кроме реальных дел, а на самом деле занимаются фигнёй
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:19
У них Медведев многостаночник - всё успевает, за всех отдувается :)
ДСА
ДСА
вчера в 19:18
Халявная должность, клуб отказывать.
ОВВ74
ОВВ74 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:13
Там их много, Егонин, Канделаки, Быстров, убийца воробьев и тд...
LOpp
LOpp
вчера в 19:06
Кто нибудь знает пресс-атташе у Зенита?
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 19:03
Федун решил ещё больше усилить давление на судей
shlomo
shlomo
вчера в 19:02
Лучше бы тренера толкового нашли.....да и пору позиций укрепили бы...
Bikcon
Bikcon
вчера в 18:57
Теперь точно в еврокубки выползут.
drug01
drug01
вчера в 18:46
Теперь жди побед
Abverin
Abverin
вчера в 18:43
Старый мало ныл, это не соответствовало новой стратегии свиного клуба.
МиХаХа
МиХаХа
вчера в 18:42
Им полкоманды надо разгонять неликвида, а они пресс-аташе меняют. Смешные такие. ))))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 18:41, ред.
Дело было в красном галстуке. Точнее в его отсутствие у Лисина на пресс-конференциях.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:40, ред.
А федун делает никому ненужную чистку, игра спартака от пресс-аташе никак не зависит, федун создаёт видимость работы.
For56tas
For56tas
вчера в 18:40
Это выбор Заремы.
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 18:38
Это главный трансфер Спартака.
makkie
makkie
вчера в 18:31
Чем Лисин не устраивал, всё у Федуна не как у людей.
Выгоняет профессионалов по щелчку пальцев, зато прохиндеев тащит в Спартак.

Хотя, говорят, Кулёмин тоже кб и всей душой за команду.
Посмотрим!
Alhunah
Alhunah
вчера в 18:31
вот оно оказывается чо было не так
порт
порт
вчера в 18:29
На год то хватит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:23
Ну, теперь попрет...
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