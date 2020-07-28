«Спартак» выбрал нового пресс-аташе

Руководство «Спартака» назначило нового пресс-аташе.
Им стал Ярослав Кулемин.
Ярослав Кулемин – новый пресс-атташе «Спартака». Желаем Ярославу продуктивной работы на благо любимого красно-белого клуба!
Ярослав Кулемин – новый пресс-атташе «Спартака»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 28, 2020
Желаем Ярославу продуктивной работы на благо любимого красно-белого клуба!https://t.co/P8ZjS0vbq1
Выгоняет профессионалов по щелчку пальцев, зато прохиндеев тащит в Спартак.
Хотя, говорят, Кулёмин тоже кб и всей душой за команду.
Посмотрим!
Выгоняет профессионалов по щелчку пальцев, зато прохиндеев тащит в Спартак.
Хотя, говорят, Кулёмин тоже кб и всей душой за команду.
Посмотрим!