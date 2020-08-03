ГлавнаяНовости

Геркус может сменить Прядкина на посту главы РПЛ

вчера, 21:36

Глава РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост.

На его место претендуют бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов.

Сообщается, что клубы РПЛ были возмущены попыткой внесения изменений в пункт о досрочной отставке президента лиги.

Все новости
СлухиШироков — кандидат на пост спортивного директора «Химок»
31 июля Комментарии17
СлухиОдин из главных акционеров «Спартака» не войдёт в совет директоров клуба
28 июля Комментарии10
Официально«Спартак» выбрал нового пресс-аташе
28 июля ФотоКомментарии23
Слухи«Рома» хочет забрать у «Ювентуса» спортивного директора Паратичи
28 июля Комментарии7
ОфициальноЦСКА утвердил стратегию развития клуба до окончания сезона-2022/23
25 июля Комментарии21
СлухиКасильяс вернётся в «Реал»
17 июля Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:05
Прядкин матёрый подковерный боец - должен устоять.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:58
Вот уж воистину куча ядовитых пауков в банке грызутся за тепленькое и прибыльное местечко.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:02
Что то затягивает исполнение давно решившихся вопросов....по Геркусу...

17.12.2018
"Геркус может покинуть "Локомотив" и войти в команду Александра Дюкова, который, как ожидается, возглавит Российский футбольный союз. Возможен вариант, при котором при главе РФС Дюкове Геркус станет главой Российской премьер-лиги. В этом случае его место в "Локомотиве" займет Василий Кикнадзе"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:28
Замена бяки на каку.
cska1948
cska1948 ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 22:23
Интересно, что Вы скажите, когда эта версия станет явью?
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:21
За неимением Пупкина решили Геркуса - хотя хуже ПряТкина наверно уже не будет))
Gahi
Gahi
вчера в 22:15
Сделал свое дело, гуляй смело.
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:53
Динамо затаило дыхание.
pomor 445
pomor 445 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:51
Зенит и без того ещё не раз станет чемпионом, но в качестве оправдания вашей слабости версия вполне подходящая.
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:49
Геркус возомнил себя Геркулесом.
cska1948
cska1948
вчера в 21:45, ред.
То, что РПЛ возглавит Геркус у меня сомнений нет! Ну, а то что глава РФС и будущий глава РПЛ родом из города на Неве, так это "чистая случайность"!
Теперь у кого нибудь есть сомнение в том, кто на ближайшие годы будет чемпионом РПЛ? Так что Федун может хоть половину команд РПЛ сделать своими фарм-клубами, это ему НЕ поможет!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:40
забавно однако устроен мир)))))))))
ДСА
ДСА
вчера в 21:38, ред.
От претензий Локомотива он похоже отмазался.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:38
Наверное это правильно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100