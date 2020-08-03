Геркус может сменить Прядкина на посту главы РПЛ

Глава РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост.
На его место претендуют бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов.
Сообщается, что клубы РПЛ были возмущены попыткой внесения изменений в пункт о досрочной отставке президента лиги.
17.12.2018
"Геркус может покинуть "Локомотив" и войти в команду Александра Дюкова, который, как ожидается, возглавит Российский футбольный союз. Возможен вариант, при котором при главе РФС Дюкове Геркус станет главой Российской премьер-лиги. В этом случае его место в "Локомотиве" займет Василий Кикнадзе"
17.12.2018
"Геркус может покинуть "Локомотив" и войти в команду Александра Дюкова, который, как ожидается, возглавит Российский футбольный союз. Возможен вариант, при котором при главе РФС Дюкове Геркус станет главой Российской премьер-лиги. В этом случае его место в "Локомотиве" займет Василий Кикнадзе"
Теперь у кого нибудь есть сомнение в том, кто на ближайшие годы будет чемпионом РПЛ? Так что Федун может хоть половину команд РПЛ сделать своими фарм-клубами, это ему НЕ поможет!
Теперь у кого нибудь есть сомнение в том, кто на ближайшие годы будет чемпионом РПЛ? Так что Федун может хоть половину команд РПЛ сделать своими фарм-клубами, это ему НЕ поможет!