Геркус может сменить Прядкина на посту главы РПЛ

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вчера, 21:36

Глава РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост.

На его место претендуют бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов.