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Кузяев не тренируется в общей группе «Зенита»

сегодня, 17:33

Полузащитник Далер Кузяев не тренируется в общей группе «Зенита».

Как сообщается, 27-летний хавбек занимается по индивидуальной программе. Это связано с тем, что у игрока истёк контракт с питерским клубом, но он ещё не нашёл себе новую команду.

Отмечается, что Кузяев хочет продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 22:30
В минувшем сезоне Кузяев сделал аж две голевые передачи в 20 матчах и, впечатлившись собственным достижением, задумался о продолжении карьеры в европейском чемпионате. Да не в простом, а в ТОП!.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 22:10
Ещё немного Европу подождёт и в Сочи отправится, а затем в Спартак.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:12
Погубили в парне футболиста , зенит , ,это еще не последний !
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 19:29
Был бы рад, если останется в итоге в Зените,но если уедет в Европу, то только успехов ему
leopit
leopit
сегодня в 19:16
Звёзд с неба не хватает,но игрок добротный..
For56tas
For56tas
сегодня в 18:23
Лучше Зенита не найдет.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:09
Зенит ему новый контракт не предлагает или по сумме договориться не могут?
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 18:05
лучше Оздоева с Ерохиным сплавили бы...Кузяев иногда что то показывает.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:46
на лыжи встал ! В Рубин его !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:37, ред.
Пока размышляет, может вообще без команды остаться.
Хотя на халяву его любой евросередняк возьмет. Игрок то добротный, пользу принлсит постоянно.
Думаю, если не срастется сЕвропой, останется в Зените.. В любом случае желаю ему успешной карьеры...
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