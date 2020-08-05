Полузащитник Далер Кузяев не тренируется в общей группе «Зенита».
Как сообщается, 27-летний хавбек занимается по индивидуальной программе. Это связано с тем, что у игрока истёк контракт с питерским клубом, но он ещё не нашёл себе новую команду.
Отмечается, что Кузяев хочет продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов.
Хотя на халяву его любой евросередняк возьмет. Игрок то добротный, пользу принлсит постоянно.
Думаю, если не срастется сЕвропой, останется в Зените.. В любом случае желаю ему успешной карьеры...
Хотя на халяву его любой евросередняк возьмет. Игрок то добротный, пользу принлсит постоянно.
Думаю, если не срастется сЕвропой, останется в Зените.. В любом случае желаю ему успешной карьеры...