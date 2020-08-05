Кузяев не тренируется в общей группе «Зенита»

1596638024

сегодня, 17:33

Полузащитник не тренируется в общей группе «Зенита».

Как сообщается, 27-летний хавбек занимается по индивидуальной программе. Это связано с тем, что у игрока истёк контракт с питерским клубом, но он ещё не нашёл себе новую команду.

Отмечается, что Кузяев хочет продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов.