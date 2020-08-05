ЦСКА объявил о переходе Гаича, использовав кадры из аргентинского сериала

ЦСКА официально объявил о переходе нападающего Адольфо Гаича.
В ролике московский клуб использовал кадры из аргентинского сериала «Дикий ангел».
ПФК ЦСКА договорился с аргентинским клубом «Сан-Лоренсо» о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча.
«Красно-синие» подписали контракт с нападающим на 5 лет. Ранее Адольфо успешно прошел медобследование.
Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!
🇦🇷 Tanque, estás en casa! 🔴🔵 #ЦСКА pic.twitter.com/Kd8uP8KLmG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2020
Ждем голов от обоих нападающих.
Всем здоровья!!!
Ждем голов от обоих нападающих.
Всем здоровья!!!