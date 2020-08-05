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ЦСКА объявил о переходе Гаича, использовав кадры из аргентинского сериала

сегодня, 18:19

ЦСКА официально объявил о переходе нападающего Адольфо Гаича.

В ролике московский клуб использовал кадры из аргентинского сериала «Дикий ангел».

ПФК ЦСКА договорился с аргентинским клубом «Сан-Лоренсо» о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча.

«Красно-синие» подписали контракт с нападающим на 5 лет. Ранее Адольфо успешно прошел медобследование.

Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!

ЦСКА объявил о переходе Гаича, использовав кадры из аргентинского сериала

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Все комментарии
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 23:13
Лишь бы Михалыч не замариновал
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 23:07
Вы наверное за хоккейный говорите 8)
Gahi
Gahi
сегодня в 22:18
Все данные при нем, чтобы стал ефрейтор Адольфо генералом в армейском клубе.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:58
Плагиат с аргентинцами после Зенита ахаха
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 21:50
Игрок на перспективу - заиграть в первый сезон ни одному южноамериканцу еще не удавалось у нас ! Меня больше волнует опытный защитник в центральную зону, именно опытный, а не молодой на перспективу .
4RT
4RT
сегодня в 21:48
Ну теперь у Чалова есть партнер по танго ))))
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 21:46
Бабаев и на нижнем фото будто вставили голову )
Слайш
Слайш
сегодня в 21:15
что ж, посмотрим на новичка, добро пожаловать!

Вот только с роликом подвели - последнее время рекламщики и пиарщики плоховато справляются, не отошли что ли от карантина еще
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:46
Удачи Гаичу в самом титулованном клубе России.
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 20:43
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 20:39
    Эпопея с подписанием закончилась. Добро пожаловать Адольфо!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 20:36
    Мощный форвард - рост 190, вест 94 кг
    На сайте ПФК ЦСКА уже и фотки есть с тренировки Гаича
    На фотке бьет по воротам, на воротах Игорь Акинфеев.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 20:31
    Нее. Даже близко не похож).
    Просто я к тому, что у Бабаева личико не было наверно таким лучезарным)).
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 20:30
    Здоровый лось! А киношка пресная,к месту были бы сцены с картофельных полей бывшей дружественной страны.
    vinyardrip
    vinyardrip ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 20:30
    Согласен, ссаненько
    makkie
    makkie
    сегодня в 20:29
    В медиа-службе коней работают "отличники" Аншлага и Смехопанорамы?))
    Всё хуже и хуже, только они и понимают смысл.
    Меняйтесь, не позорьтесь!
    Альфи
    Альфи ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 20:27
    ... истиный ариец....
    vinyardrip
    vinyardrip ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 20:26
    С кокориной
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 20:22, ред.
    Сколько видел фотографий Гаича, одень на Адольфо китель офицера германской армии и перед нами вылитый эсэсовец😆 смотрел нарезки игры новичка цска, похоже у коней подъехало усиление с чем их и поздравляю, тем более деньги заплачены по рынку на сегодня не самые большие (Гаич уже успел дебютировать за сборную Аргентины, это говорит о многом ) так как кроме перехода Гаича, который в Москву похоже шёл пешком😁 у коней усиления пока не придвидется поговорим о Спартаке😇 сегодня стало извесно, что правый защитник из бразилии Гуга похоже переходит в Спартак, денег у его клуба просто нет и руководство защитника приняли довольно скромное предложение от красно - белых ( пишут про 4,5 млн евро) сейчас сделка находится в завершающей стадии ( если не появятся ещё пара десятков агентов как это часто бывает в южной америке) икра в лице Кокорина есть, сегодня подписали Урунова из уфы, ждём подтверждения сделки по Гуге, для полного счастья нужен игрок в полузащиту к Бакаеву, сми пишут по Силве из лестера Спартак сделал предложение, которое лисы рассматривают.
    serh62
    serh62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 20:18
    на вкус и цвет, как говорится.....
    viv
    viv
    сегодня в 20:17
    В нашем полку прибыло.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 20:12
    Я смотрю некоторым ролик не понравился, ( у них, очевидно, ШИБКО тонкий вкус))))
    Нормальный ролик с приколом.
    Удачных игр Гаичу в ЦСКА.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 20:10
    Добро пожаловать в великий ЦСКА Москва!!!
    LOpp
    LOpp ответ Армейская душа (раскрыть)
    сегодня в 19:56
    С какой Сашей?
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 19:53
    Если ему усики пририсовать, то будет настоящий Адольфо)))
    Битте шён в РПЛ гер майор)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:42
    Провеим аргентоса на деле.
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 19:18
    190/96 - то, что надо! Добро пожаловать, Адольфо!
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 19:07
    Молодую бы))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:06
    Можно было просто огласить)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 18:57
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