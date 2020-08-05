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«Оренбург» подписал хавбека «Шинника» Эктова

сегодня, 14:15

Полузащитник Александр Эктов переходит из «Шинника» в «Оренбург». Подробности об условиях контракта не сообщаются.

В прошлом сезоне 24-летний хавбек сыграл в 30 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:49
В Оренбурге больше шансов попасть в Премьер-Лигу.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:19
Добро пожаловать!!!....Удачи!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 14:48
Оренбургу повезло, Александр отличный полузащитник и настоящий боец, очень сильно стал прогрессировать в Шиннике и вот заметили и пригласили, удачи Александру в новом клубе.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:28
К сожалению я такого и не знаю.
drug01
drug01
сегодня в 14:22
Это хорошо удачи
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