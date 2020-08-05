«Оренбург» подписал хавбека «Шинника» Эктова

Полузащитник Александр Эктов переходит из «Шинника» в «Оренбург». Подробности об условиях контракта не сообщаются.
В прошлом сезоне 24-летний хавбек сыграл в 30 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Полузащитник Александр Эктов заключил контракт с ФК «Оренбург»— ФК Оренбург (@fcorenburg) August 5, 2020
Александр Эктов (Россия), полузащитник 1996 г.р.
Воспитанник подмосковного футбола.
Выступал за ЦСКА Москва (молодёжный состав), ФК «Долгопрудный», «Шинник» Ярославль pic.twitter.com/Og25hhSVW4