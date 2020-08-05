«Оренбург» подписал хавбека «Шинника» Эктова

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сегодня, 14:15

Полузащитник переходит из «Шинника» в «Оренбург». Подробности об условиях контракта не сообщаются.

В прошлом сезоне 24-летний хавбек сыграл в 30 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.