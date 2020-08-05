«Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Уруновым

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Остона Урунова из «Уфы».
«ФК „Спартак-Москва“ согласовал с „Уфой“ условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.
Урунов выступал на родине за „Навбахор“ и „Локомотив“ из Ташкента. В общей сложности он провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.
С весны этого года Остон провёл 10 матчей в РПЛ за „Уфу“ на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом. Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в „Спартаке“!» — сообщает пресс-служба красно-белых.
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