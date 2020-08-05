«Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Уруновым

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сегодня, 12:32

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника из «Уфы».

« ФК „Спартак-Москва“ согласовал с „Уфой“ условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.

Урунов выступал на родине за „Навбахор“ и „Локомотив“ из Ташкента. В общей сложности он провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.