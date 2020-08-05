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«Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Уруновым

сегодня, 12:32

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Остона Урунова из «Уфы».

«ФК „Спартак-Москва“ согласовал с „Уфой“ условия перехода полузащитника Остона Урунова. 19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.

Урунов выступал на родине за „Навбахор“ и „Локомотив“ из Ташкента. В общей сложности он провёл 55 матчей в узбекской Суперлиге. Молодой футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019-го дебютировал за главную национальную команду.

С весны этого года Остон провёл 10 матчей в РПЛ за „Уфу“ на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом. Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в „Спартаке“!» — сообщает пресс-служба красно-белых.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:36
Удачи парню.
311
311 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 14:29
Газизов сам будет получать зарплату Урунова и по косарю в день выдавать. И пачку насвая сверху!)
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:02
Остону предложение были много.Но он выбрал Спартака. Не буду писать какие клубы хотели видеть.Думаю он найдёт общий язык с ребятами. Давай нажми педали до конца. Удачи.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:53
Слишком много авансов...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:42
Цорн тянул "своих", Газизов тянет "своих". Федуна разводят как последнего 8.
Цорн и Газизов не виноваты, они просто видели как Федуна разводят на бабки и тоже решили воспользоваться его карманом.
Федун легенда-терпила.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:39
удачи ему!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:38
Посмотрим на него...пока только разговоры....Удачи парню!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:32
Значит будет дело...
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