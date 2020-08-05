На заметку Урунову. Сомнительные трансферы «Спартака»

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вчера, 12:30

Остон – талантливый футболист, но «Соккер.ру» объясняет, чем трансфер чреват для самого игрока.

Не факт, что Газизову принадлежат права на хавбека «Уфы» Урунова. Но поскольку новый директор «Спартака» был совладельцем бывшего клуба, а Остон попал в Уфу за 200 тысяч евро, нельзя исключать и такой вариант.

Тогда понятен скепсис фанатов «Спартака» — часто видели, как менеджеры Федуна водили «своих» людей, и в результате 8-11 миллиардов рублей годового бюджета клуба выбрасывали без пользы – без трофеев или хотя бы репутации развивающегося проекта.

Зато всегда достаточно трансферов. 19-летний легионер Урунов прошел медицинский осмотр, о трансфере объявили час назад. Значит, пора вспоминать опыт других не старых новичков «Спартака», объединенных важным знаменателем.

Вратарь

Андреа Романьоли – 20 лет*

* — здесь и далее возраст на момент заключения контракта со «Спартаком».

Не стал основным в Серии С, но «Спартак» отвалил 3 млн евро. Шансов на игру в первой команде нет, даже в «Спартаке-2» торчит в запасе. Андреа с порога обманули – стал частью схемы Цорна при подписании Понсе. В результате бывший клуб аргентинца угрожает «Спартаку» судами – ФИФА рассмотрит иск, а Романьоли загубил себе старт карьеры.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Защитники

Малкольм Баду – 22 года

Лучший правый защитник Вселенной. Великий немецкий оборонец каким-то чудом достался «Спартаку», хотя о нем мечтали «Ювентус», «Барселона» и «Манчестер Сити». Малкольм прекрасен, лучше всех воспитанников «красно-белых» за тридцать лет. А если серьезно, то Баду – имя нарицательное, полный провал.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Марко Петкович – 24 года

«Спартак» прямо сейчас ищет нового правого латераля, то есть подписание свободного агента могло закрыть вопрос на годы. Могло, если бы «Спартак» умел работать с игроками. Петкович терял мячи, которые никогда в жизни не терял, и провалился. Дополнительно травмировал колено и нашел новый клуб с большим трудом.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Никола Максимович – 26 лет

Взяли в аренду у «Наполи», платили зарплату, футболист был немолодым и бывалым. А итог какой? Максимович не играл в «Наполи», поскольку мешали старые травмы, а в «Спартаке» не закрепился, ведь не показал ничего нового. Сейчас Маноласу и Кулибали однозначно уступает. И в Москве не стал круче – 9 матчей в РПЛ не убедили, что контракт надо выкупить.

Результат в «Спартаке»: застой.

Георгий Тигиев – 21 год

Официально в крови Тигиева не нашли следов наркотиков и алкоголя после задержания в Самаре, но Георгий не заиграл в «Спартаке» — вот еще одна официальная информация, исторический факт. Верили, что молодой россиянин сможет расти и стать хотя бы левым защитником подмены. В результате разочаровались. Были аренды, есть игрок «Спартака-2» в 25 лет. «Химки» ждут?

Результат в «Спартаке»: деградация.

Полузащитники

Арас Озбилис – 23 года

Пришел в 23 года, отыграл один неполный сезон, пошли травмы, скандалы, не желал работать со всех сил, хотя школа «Аякса» и талант были за Араса. Но армянский вингер не раскрылся, не вырос в классе, не прогрессировал так, чтобы потраченные 8 млн евро на трансфер и еще парочка – на зарплату, окупились. В «Кубани» Озбилис был круче.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Аяз Гулиев – 22 года

Заплатили 1 млн евро за своего же воспитанника, а в итоге были конфликты с тренерами и справедливо заслужил плохую репутацию у фанатов, поскольку чуть не сбил человека, догнал на улице и избил. Гулиев не дружит с хладнокровием, что позорно для взрослого мужчины. А поскольку остается ребенком – не входит в основу «Спартака». Только лимит держит Аяза в команде. Он как Глушаков, только без власти в коллективе.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Педро Роша – 22 года

А Педро и не виноват. Нельзя лететь за Луаном, а возвращаться с дорогущим Рошей. Новичок не был готов к переезду и игре в РПЛ . Полный провал скаутов, менеджеров, аналитиков, что не настояли на отказе от трансфера. Также это провал тренерского штаба. Педро Роша сомнительный, но не ужасный футболист. Приехал обладатель Кубка Либертадорес и в аренде в команде, что выиграла тот же турнир. Но «Спартак» испоганил парню карьеру – в топ-5 в Роше теперь сомневаются.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Александр Ташаев – 24 года

Хотел денег – получил. Приблизительно как Иван Соловьев, что когда-то пошел в «Зенит» из «Динамо», а теперь потерялся в Узбекистане, хотя ему всего 27 лет. Ташаеву чуть меньше, но после не самого убедительного отрезка в «Спартаке» крайний хавбек уехал. Но в «Рубине» Александр не заиграл так, чтобы Слуцкий мечтал о продолжении сотрудничества. Ташаев не тот, что пару лет назад.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Нападающие

Резиуан Мирзов – 26 лет

Мирзов выходил в линии атаки в «Спартаке», хотя это еще один вингер. Такое ощущение, что москвичи видят нового Квинси в любом – то в Педро Роше, то в Резиуане. Понятно, что Мирзов – Заболотный «Спартака». То есть футболист, что в середняке покажет класс, но не готов для основы команды, которая в середине таблицы оказалась лишь по своей глупости. Мирзов зря пришел, в «Спартаке» не умеют улучшать середняков.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Маджид Уорис – 22 года

Пришел юным ганским форвардом, за которого заплатили 2.9 млн евро по ценам 2012-го, хорошие деньги по нынешним меркам – обошелся дороже, учитывая инфляцию, чем Соболев. Но новичок из Швеции не заиграл, хотя его агенты постарались найти правильную аренду и попытались связать клиента с приличными клубами после ухода. Но в «Порту» не справился. Уорис – игрок сомнительного класса.

Результат в «Спартаке»: деградация.

Урунова ждет похожая судьба?

Собран целый состав. Конечно, фанаты «Спартака» отыщут парочку исключений – молодежи, что выросла в клубе. Например, Промес подрос. Но нужны были годы работы и самостоятельность игрока. А вот умению адаптироваться в непростых обстоятельствах Квинси в Москве не обучили – знаем по опыту в «Севилье».

Успешных переходов за рубеж мало. Поэтому когда пишут, что клубы Бундеслиги в очереди за Уруновым, который ничего во взрослом футболе на серьезном уровне не показал, то становится смешно. Да, пугает, что в узбекском футболе воспитали парня, который техничнее всех из школы «Спартака» последних лет, но это не значит, что техника спасет Урунова.

Остон попадает в клуб, который и более взрослых, более талантливых перемалывал. Прямо сейчас, если Газизов привезет иностранного правого латераля и еще одного хавбека в статусе «легионер», Урунова ждет аренда в «Химки». Всегда немножко жаль, если талантливый парень, которому не гарантируют практику – это не пример Айртона, что шел на пустое место, попадает в «Спартак».

Урунов слушает человека, который привез его в Россию – Газизова, но должен понимать, что «красно-белые» хуже «Уфы» в подготовке молодых ребят. Если бы Зинченко оказался в «Спартаке», то вряд ли вырос бы в чемпиона Англии. Урунов должен сыграть вопреки клубной традиции, чтобы вырасти в Москве. И молодые россияне из школы «Спартака», и перечисленные выше куда чаще деградируют или останавливаются в развитии.

Это грустно, это задает серьезные вопросы о тренерском классе наставников академии «Спартака» и второго состава — великие Гунько, Булатов и Пилипчук заслужили упоминание, селекционеров, скаутов и директоров. Газизов делает не самый дорогой, но системный для себя трансфер. Если окажется, что Урунов – переоцененный, или если его угробят в московском клубе, а заиграет лишь после ухода, то в представленном списке добавится еще один пункт.

Тогда фанаты зададут знакомый вопрос: «А зачем его вообще покупают»? Урунов – юный легионер, которому нет места в основе. Или будет занимать ценную позицию в запасе, или окажется, что все настолько плохо, что Крал, Умяров или Зобнин ниже классом, чем 19-летний парень, и Остон поведет за собой. А если все ради банальной аренды, то это снова не работа на «Спартак», но очередная комбинация в стиле Баду, трансфер ради комиссионных.

Не хотелось бы, чтобы Урунов провалился, ведь «Спартаку» давно пора избавляться от заслуженной репутации клуба, что не умеет поднимать уровень молодых новичков, то есть от репутации кладбища талантов.