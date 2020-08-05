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Широков: «Если „Барселона“ вылетит от „Наполи“, то Сетьена могут уволить»

сегодня, 18:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

В этой паре не так всё очевидно. Однако «Барселона» будет играть дома, счёт первой игры ей на руку, «Наполи» нужно будет открываться в обороне и забивать самим. Но у каталонцев всё не так хорошо с игрой, «Наполи» может этим воспользоваться. Если же «Барселона» вылетит после этой игры, то для Кике Сетьена это будет приговор.

Ранее полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от ответного домашнего матча с «Наполи».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:35
Не вылетит сейчас, то вылетит в следующем раунде, так что уволят по-любому
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 20:33
Какой тонкий прогноз!
Zimmer
Zimmer
сегодня в 19:59
"Барселона" не вылетит.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Стеллс (раскрыть)
сегодня в 19:48
Потому,что Барселона в этой паре изначально фаворит,если они выиграют,то их все равно хвалить не будут,а вот если проиграют,то литров грязи не будет предела.
usk
usk ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:36
могу с уверенностью сказать что любой результат не заслуга Сетьена он никак не может влиять на игроков
minai
minai
сегодня в 19:34
А Месси казнят.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 19:30
Почему все пишут только про плохую Барселону?Наполи проиграл все матчи на выезде после перерыва.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:07
Его и так надо увольнять
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:00, ред.
Сколько можно менять тренеров как перчатки? А когда уже Месську уволят? Или хотя бы раз жалуют из капитанов?? Он у них не прикасаемый сделали из него идола и не видят что он и есть главная проблема клуба!
Foxes
Foxes
сегодня в 18:59
Е..ть ты умный!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:58
конечно уволят
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