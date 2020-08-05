Широков: «Если „Барселона“ вылетит от „Наполи“, то Сетьена могут уволить»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

В этой паре не так всё очевидно. Однако «Барселона» будет играть дома, счёт первой игры ей на руку, «Наполи» нужно будет открываться в обороне и забивать самим. Но у каталонцев всё не так хорошо с игрой, «Наполи» может этим воспользоваться. Если же «Барселона» вылетит после этой игры, то для Кике Сетьена это будет приговор.