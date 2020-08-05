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Ирисметов: «Урунову больше подошёл бы ЦСКА, чем „Спартак“»

сегодня, 17:24

Бывший игрок «Спартака» Джафар Ирисметов, ныне занимающий должность спортивного директора узбекистанского «Пахтакора», прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в московский клуб.

В «Спартаке» Урунову будет тяжело себя проявить, ему больше подошел бы тот же ЦСКА. Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет. Все зависит от самого игрока и от тренера, что он хочет видеть.

Урунов — крепкий игрок середины поля, который может наладить то, чего «красно-белым» сейчас не хватает. Это молодой футболист, если его правильно направить, он будет прогрессировать и достойно выступать в «Спартаке».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:46
не думаю что у нас ему нашлось бы место))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:51
Спартакоск й футбол умер с уходом Аленичева, Цимбаларя, Титова, Тихонова, Черенкова...Сейчас спартак проповедует дворовой дыр-дыр.
Блоссия
Блоссия
сегодня в 20:48
Ну у тренера сборной Узбекистана иное мнение. Так что, как говорится, поживем- увидим.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:41, ред.
Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет.

Ахахаха.......все лучшее в прошлом.

Теперь только 7-ые места.
dino-hsv
dino-hsv ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:48
странная трактовка всё-таки. аватарки на данную тему запрещены под ноль, а ники - выборочно. ну ладно, дело ваше
alexgurzan
alexgurzan ответ dino-hsv (раскрыть)
сегодня в 19:40
В пределах разумного :)
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 19:36
забавно

"2.3 На аватаре запрещены изображения политиков, политических символов (организаций, лозунгов и т.д.)."

а создать аккаунт с политическим ником - это нормальная ситуация? :)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:21
В спартаке в год три раза меняют тренера как и кто его правильно направит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:48
Может в ЦСКА ему было бы и лучше , но :
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:33
На Гулиева тоже были большие надежды. Они, чем-то похожи даже. Посмотрим, что получится у футболиста. Рано бить в барабаны и хлопать в ладони. Все может быть.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 18:25, ред.
LOpp
Сегодня 18:06
Если в Спартаке не заиграет, то можно будет цска в аренду отдать. Пусть по радуются.


По радуются это как?
LOpp
LOpp
сегодня в 18:06
Если в Спартаке не заиграет, то можно будет цска в аренду отдать. Пусть по радуются.
Армейская душа
Армейская душа ответ Дима Головашич (раскрыть)
сегодня в 18:00
Хорошо. А Уринов уже звездой стал? Ходя для свиней и быстроногий Абелардо звездой был бы
Дима Головашич
Дима Головашич ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 17:48
За своими звёздами следите
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:38
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Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет.

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Джафар - тут всё просто. Нет Спартака - нет спартаковского футбола
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:37
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 17:29, ред.
    Остон, за последнее время, звезда круче Месси и Рона вместе взятых...:)))))))..такое ощущение, что в Спартак пришел сам Марадонна....:))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:25
    Я не поверю...
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