Ирисметов: «Урунову больше подошёл бы ЦСКА, чем „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Джафар Ирисметов, ныне занимающий должность спортивного директора узбекистанского «Пахтакора», прокомментировал переход полузащитника в московский клуб.

В «Спартаке» Урунову будет тяжело себя проявить, ему больше подошел бы тот же ЦСКА . Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет. Все зависит от самого игрока и от тренера, что он хочет видеть.

Урунов — крепкий игрок середины поля, который может наладить то, чего «красно-белым» сейчас не хватает. Это молодой футболист, если его правильно направить, он будет прогрессировать и достойно выступать в «Спартаке».