Ирисметов: «Урунову больше подошёл бы ЦСКА, чем „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Джафар Ирисметов, ныне занимающий должность спортивного директора узбекистанского «Пахтакора», прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в московский клуб.
В «Спартаке» Урунову будет тяжело себя проявить, ему больше подошел бы тот же ЦСКА. Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет. Все зависит от самого игрока и от тренера, что он хочет видеть.
Урунов — крепкий игрок середины поля, который может наладить то, чего «красно-белым» сейчас не хватает. Это молодой футболист, если его правильно направить, он будет прогрессировать и достойно выступать в «Спартаке».
Ахахаха.......все лучшее в прошлом.
Теперь только 7-ые места.
Ахахаха.......все лучшее в прошлом.
Теперь только 7-ые места.
"2.3 На аватаре запрещены изображения политиков, политических символов (организаций, лозунгов и т.д.)."
а создать аккаунт с политическим ником - это нормальная ситуация? :)
"2.3 На аватаре запрещены изображения политиков, политических символов (организаций, лозунгов и т.д.)."
а создать аккаунт с политическим ником - это нормальная ситуация? :)
https://www.youtube.com/watch?v=0_fyQZwOb_c
Сегодня 18:06
Если в Спартаке не заиграет, то можно будет цска в аренду отдать. Пусть по радуются.
По радуются это как?
Сегодня 18:06
Если в Спартаке не заиграет, то можно будет цска в аренду отдать. Пусть по радуются.
По радуются это как?
Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет.
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Джафар - тут всё просто. Нет Спартака - нет спартаковского футбола
Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет.
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Джафар - тут всё просто. Нет Спартака - нет спартаковского футбола