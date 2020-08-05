ГлавнаяНовости

Корниленко: «Был удивлён, когда предложили пост спортдира в „Крыльях“»

сегодня, 13:49

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал своё назначение на новую должность.

Ещё утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации. Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлен.

Обо всех стоящих задачах много говорилось во время общего собрания. Я поблагодарил Дмитрия Игоревича за оказанное доверие. Сейчас предстоит много работы. В первую очередь надо разработать стратегию, как мы будем развиваться дальше.

Я извинился перед болельщиками за прошедший сезон потому, что команда вылетела в первую лигу, там не её место, я считаю. Не должен футбольный клуб «Крылья Советов» находиться в ФНЛ.

Все новости
Колодин оценил шансы московского «Динамо» в Лиге Европы
Сегодня, 23:22 Комментарии1
Газизов: «„Спартак“ так велик, что на критику обращать внимание не надо»
Сегодня, 22:41 Комментарии13
Тедеско: «Для „Спартака“ нормально ставить высокие цели»
Сегодня, 22:28 Комментарии3
Газизов: «Я ничего не боюсь, и „Спартак“ ничего не боится! Задача — титул!»
Сегодня, 22:23 Комментарии16
Тедеско: «Я молод, голоден и хочу добиться успеха»
Сегодня, 22:11 Комментарии17
Билялетдинов: «Пусть Кокорин играет и забивает. Потом и в сборную вернётся»
Сегодня, 20:19 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:31
Видно все блатные , которых хотели пристроить посмеялись над таким окладом.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:44
Теперь и спросят по взрослому, если не выйдет в Премьер-Лигу.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:33, ред.
НЕ удивляйся,у нас не только в футболе сидит невесть кто,и все считают,что по талантам и заслугам.А тут просто футбольный человек попал в футбольную структуру.Хотя может и есть основания для удивления,именно потому,что прядкины,геркусы и митрофаны медведюковы правят им.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:56
Ждем скорейшего возвращения КС в РПЛ. Надеюсь, у Корниленко все получится.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:50
Все это хорошо!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100