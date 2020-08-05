Корниленко: «Был удивлён, когда предложили пост спортдира в „Крыльях“»

Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал своё назначение на новую должность.

Ещё утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации. Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлен.

Обо всех стоящих задачах много говорилось во время общего собрания. Я поблагодарил Дмитрия Игоревича за оказанное доверие. Сейчас предстоит много работы. В первую очередь надо разработать стратегию, как мы будем развиваться дальше.