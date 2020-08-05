Дмитрий Селюк, являющийся агентом защитника , прокомментировал переход своего клиента из ЦСКА в «Ротор» на правах аренды.

Волгоград — это топовый футбольный город. Знаю, что Вася Уткин негативно высказывался в отношении болельщиков из этого города, но на самом деле это город с большими традициями. В Волгограде любят футбол.

Переходом Гогуа руководство «Ротора» показало, что у них большие амбиции, и что они пришли в РПЛ не то что надолго, а навсегда.

Также отмечу, что в «Роторе» очень хороший тренер — Хацкевич, с приходом которого команда вышла в РПЛ . Я его знаю еще со времен киевского «Динамо», когда он там играл, а потом и работал. В его руки можно отдать хорошего футболиста, чтобы он его не испортил, как некоторые.

Для меня есть еще один очень важный момент. Гогуа — первый темнокожий футболист, появившийся в Волгограде. И это показывает, что «Ротор» — это клуб, который открыт для талантливых профессиональных футболистов, из какой бы страны они ни были. Теперь многие страны, включая Кот-д’Ивуар, будут следить за игрой Гогуа в «Роторе». До перехода Гогуа «Ротору» хотели приклеить ярлык, что там расисты. Но переход Гогуа развеял все эти мифы.

Были ли у Гогуа еще какие-то варианты? Были, но я бы не хотел говорить про них, так как они уже не состоялись. Я не верю, а уверен в том, что Гогуа, находясь в аренде в «Роторе», докажет и покажет, что он качественный защитник, который приносит пользу.