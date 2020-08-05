ГлавнаяНовости

Селюк: «Гогуа — первый темнокожий футболист, появившийся в Волгограде»

сегодня, 17:09

Дмитрий Селюк, являющийся агентом защитника Седрика Гогуа, прокомментировал переход своего клиента из ЦСКА в «Ротор» на правах аренды.

Волгоград — это топовый футбольный город. Знаю, что Вася Уткин негативно высказывался в отношении болельщиков из этого города, но на самом деле это город с большими традициями. В Волгограде любят футбол.

Переходом Гогуа руководство «Ротора» показало, что у них большие амбиции, и что они пришли в РПЛ не то что надолго, а навсегда.

Также отмечу, что в «Роторе» очень хороший тренер — Хацкевич, с приходом которого команда вышла в РПЛ. Я его знаю еще со времен киевского «Динамо», когда он там играл, а потом и работал. В его руки можно отдать хорошего футболиста, чтобы он его не испортил, как некоторые.

Для меня есть еще один очень важный момент. Гогуа — первый темнокожий футболист, появившийся в Волгограде. И это показывает, что «Ротор» — это клуб, который открыт для талантливых профессиональных футболистов, из какой бы страны они ни были. Теперь многие страны, включая Кот-д’Ивуар, будут следить за игрой Гогуа в «Роторе». До перехода Гогуа «Ротору» хотели приклеить ярлык, что там расисты. Но переход Гогуа развеял все эти мифы.

Были ли у Гогуа еще какие-то варианты? Были, но я бы не хотел говорить про них, так как они уже не состоялись. Я не верю, а уверен в том, что Гогуа, находясь в аренде в «Роторе», докажет и покажет, что он качественный защитник, который приносит пользу.

При каждом переходе Гогуа начинается волна негатива в плане того, что он чуть ли не алкоголик и все в этом духе. Возьмите интервью у Бабаева или Мовсесьяна и они подтвердят: за то время, что Гогуа был в ЦСКА, никаких проблем с алкоголем у него не было. Давайте забудем эти специальные агентские вбросы, очерняющие хороших футболистов.

Все новости
Колодин оценил шансы московского «Динамо» в Лиге Европы
Сегодня, 23:22 Комментарии1
Газизов: «„Спартак“ так велик, что на критику обращать внимание не надо»
Сегодня, 22:41 Комментарии14
Тедеско: «Для „Спартака“ нормально ставить высокие цели»
Сегодня, 22:28 Комментарии3
Газизов: «Я ничего не боюсь, и „Спартак“ ничего не боится! Задача — титул!»
Сегодня, 22:23 Комментарии17
Тедеско: «Я молод, голоден и хочу добиться успеха»
Сегодня, 22:11 Комментарии17
Билялетдинов: «Пусть Кокорин играет и забивает. Потом и в сборную вернётся»
Сегодня, 20:19 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 22:48
они были фальшивые негры)))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:47
и тут ты первый))))))))пиарь своё добро дальше)))
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
сегодня в 21:09
По другим источникам, Селюк сказал что Гогуа первый темнокожий футболист в НОВОЙ истории Ротора. Каньенда и Ламанж были темнокожие, но они были в Роторе ещё в 2013-м, до возрождения Ротора из 2-лиги.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:19
Селюк гордится неграми.
makkie
makkie
сегодня в 19:54
Ишь как нахваливает)
Хочешь задобрить Селюка - возьми в аренду/купи его клиента 😆
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:31
Значить для команды это событие
Vadik
Vadik
сегодня в 18:49, ред.
Чёт я не понял? А Исау Каньенда и Абдель Ламанж, которые за нас играли, белые что-ли?))) Что-то Селюк напутал)))))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 18:39
Гогуа-грузинская фамилия.
Yurza
Yurza
сегодня в 18:26
Перешел а более перспективный клуб.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:10
А Селюк очередную денюжку заработал.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:04
Кто о чем, а вшивый о бане.
Владиславчик
Владиславчик
сегодня в 17:41
По мнению Селюка, Исо Каньенда белый, а Гогуа футболист
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:39
Никакие агентские вбросы не смогут очернить Гогуа, ибо он уже..
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 17:13
Был эфиоп у Ротора лет пять назад, был людоед!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:10
Этот все за гегров...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:10
И последний.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100