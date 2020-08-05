Спортдир «Тамбова» — о подписании украинца Балашова: «Политику не трогаем»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал подписание украинского футболиста .

Мы политику не трогаем. Когда общались с Балашовым о переходе, даже не чувствовали, что на исход его решения могут повлиять какие-то политические факторы. Нам футболист подходит по всем качествам, и он без вопросов принял наше предложение, хотя наши условия одни из самых низких во всей Премьер-лиге.

Для него новый вызов в карьере, хотя ему 29 лет. Он приехал в расположение команды, успешно прошел обследование и даже мини-сбор. Мы им довольны. Низкая результативность? Мелкадзе к нам пришел вообще без голов, а стал лучшим бомбардиром.