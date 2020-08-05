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Спортдир «Тамбова» — о подписании украинца Балашова: «Политику не трогаем»

сегодня, 16:45

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал подписание украинского футболиста Виталия Балашова.

Мы политику не трогаем. Когда общались с Балашовым о переходе, даже не чувствовали, что на исход его решения могут повлиять какие-то политические факторы. Нам футболист подходит по всем качествам, и он без вопросов принял наше предложение, хотя наши условия одни из самых низких во всей Премьер-лиге.

Для него новый вызов в карьере, хотя ему 29 лет. Он приехал в расположение команды, успешно прошел обследование и даже мини-сбор. Мы им довольны. Низкая результативность? Мелкадзе к нам пришел вообще без голов, а стал лучшим бомбардиром.

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VV V
VV V
сегодня в 18:26
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 18:07
    Только обратно на Родину ему ходу нет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:20
    Жаль, что без пллитики спорт не обходится.
    Хоть какая то была бы отдушина, да не судьба.
    Чиновгики встревают, политики зввонят-запрещают, соревнования бойкотируют. Хоть бы что нибудь чистое оставили...
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 17:13
    Видно на Украине совсем худо.
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:11
    да, сейчас без политики не обойдется...
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 17:05
    Проблема в том, что политика трогает своими потными, липкими руками...
    Политика в спорте-это мерзко и гадко.
    Но, увы, это реалии сегодняшнего дня...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 17:01
    Зачем трогать)))
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 16:52
    Политику не тогаем она сама нас тронет.
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