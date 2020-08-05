Червиченко: «Урунов в „Спартаке“? Двоякое впечатление от этого игрока»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в московский клуб из «Уфы».

Двоякое впечатление от этого игрока. Он мне чем-то напоминает Мирзова, то есть тот похож на бурю в стакане, что-то несется, обостряет, а в конце бам-с — и ничего. Пока что Урунов такой же футболист. Вспыхивающие звезды, лучшие бомбардиры в клубе приходят в новый клуб и быстро гаснут. Как Крал, например, который себя ничем не проявил.