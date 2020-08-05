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Червиченко: «Урунов в „Спартаке“? Двоякое впечатление от этого игрока»

сегодня, 13:23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Остона Урунова в московский клуб из «Уфы».

Двоякое впечатление от этого игрока. Он мне чем-то напоминает Мирзова, то есть тот похож на бурю в стакане, что-то несется, обостряет, а в конце бам-с — и ничего. Пока что Урунов такой же футболист. Вспыхивающие звезды, лучшие бомбардиры в клубе приходят в новый клуб и быстро гаснут. Как Крал, например, который себя ничем не проявил.

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ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:21
крал входит в 5 лучших цп в нашем чемпе,без него у спартака сразу проблемы,червь явно не разбирается в футболе,хотя это давно известно ещё по покупкам червя
Дрогба0707
Дрогба0707
сегодня в 16:58
Россияне 90% эксперты аналитики и так далее всех от игроков тренеров владелцов всех критикует все они 90% очень умные а осталные тыпые)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:45
Ему в Спартаке кликуху дали "Урна".
4RT
4RT
сегодня в 15:30
Всем накласть на его мнения, кроме соккера .Постоянный клиент))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:06
У Спартака сейчас работает на полную катушку пиар-компания по поводу любого непонятного приобретения. 19-летнего узбека преподносят как топа из Европы.
Массовая истерия в Спартаке набирает обороты: увеличение бюджета клуба, приобретение фарма и назначение туда угодного тренера, космические вопли по поводу судей, ВАРа и прочее, прочее, прочее...
Но через год будет видно и понятно, стоило ли это всё выеденного яйца.
makkie
makkie
сегодня в 14:05
Вообще пофиг на Червя и его мнения!
Только идиот станет сравнивать Урунова с Мирзовым - абсолютно разные по типажу игроки.
Одному 19 лет, второму 27 - о чём тут говорить?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:04
Обозвал мыльным пузырём.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:00
Была в Тарасовка банька, снесли, чайхану открыли)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:38
Игрок неплохой но мы знаем. Что происходит в спартаке даже с талантами.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:24
Ну он стал прямо звездой футбола....столько разговоров
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