Гунько: «Победа над „Динамо“ принадлежит футболистам „Химок“, а не мне»

Новый главный тренер «Химок» подвел итоги контрольного матча с московским «Динамо» (2:0). Это была первая игра для Гунько на посту главного тренера «Химок» после увольнения с этой должности Сергея Юрана.

Сегодня было знакомство с командой в бою, и все футболисты оставили приятное впечатление. Эта победа, естественно, принадлежит им, она ни в коей мере не моя.

Доволен самоотдачей и выполнением тех задач, которые были поставлены на игру, ребята с ними справились. Да, были ошибки, но будем работать над их устранением.

Любая победа поднимает уверенность в себе, а поражение дает обратный эффект. Сегодняшняя победа была для нас очень важна.