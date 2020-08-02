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Гунько: «Победа над „Динамо“ принадлежит футболистам „Химок“, а не мне»

02 августа 2020, 21:52

Новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итоги контрольного матча с московским «Динамо» (2:0). Это была первая игра для Гунько на посту главного тренера «Химок» после увольнения с этой должности Сергея Юрана.

Сегодня было знакомство с командой в бою, и все футболисты оставили приятное впечатление. Эта победа, естественно, принадлежит им, она ни в коей мере не моя.

Доволен самоотдачей и выполнением тех задач, которые были поставлены на игру, ребята с ними справились. Да, были ошибки, но будем работать над их устранением.

Любая победа поднимает уверенность в себе, а поражение дает обратный эффект. Сегодняшняя победа была для нас очень важна.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:43
Гунько вообще не тренер. Эта победа - чистый багаж Талалаева-Юрана. Но с каждой игрой этот багаж будет иссякать без главного тренера и Химки скатятся обратно в ФНЛ, чему будут несказанно рады чиновники МО.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:27
Интересно надолго ли Гунько в Химках особенно если учесть, что выбор сделал сам федун, человек очень далёкий от футбола.
makkie
makkie
вчера в 00:22
Чувствую, Гунько повторит судьбу Точилина в Сочи.
LOpp
LOpp
02 августа в 23:38
Какой сильный у нас фарм-клуб))
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 23:38
В Химках сейчас эйфория.
pomor 445
pomor 445
02 августа в 22:56
Пришёл, увидел, объяснил.
cska1948
cska1948
02 августа в 22:40
Если для ДМ этот матч был чисто тренировочным, то для игроков Химок это был матч за МЕСТО в команде и они, скорее всего, из трусов выпрыгивали, чтобы приглянутся новому тренеру.
я из Химок
я из Химок
02 августа в 22:24
Конечно не твоя! Ты только появился в команде! Теперь посмотрим как будут играть Химки при тебе!!! Удачи!
Смольчик
Смольчик
02 августа в 22:18
Гунько всерьез воспринимать невозможно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
02 августа в 22:17
Я вообще не понимаю, зачем так пафосно комментировать победу в товарняке, где никто не ставит цель выиграть в основном в принципе.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 22:14
Да ты, похоже , будешь очередным "туристом" в команде. " Туристы" погостят немного и домой.....Готовь чемодан.
autochthon
autochthon
02 августа в 22:11
Конечно не твоя, а твоих предшественников и ребят...не нравился ты мне, одним словом румын...
Q-J-G
Q-J-G
02 августа в 21:53
Да это и понятно, мог бы и не объяснять)
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