Юрану могли заплатить 14,5 млн рублей за увольнение из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба, сообщает источник.
Отмечается, что 10 млн рублей Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал еще чуть менее трех лет. 2 млн рублей Юран потребовал за моральный ущерб.
Также сообщается, что 2,5 млн рублей Юран потребовал за выход «Химок» в финал Кубка России — это 25% от общей премии в размере 10 млн рублей на всю команду.
А вообще то очень мутная история. Выход в РПЛ не такой уж и честный, доиграй чемпионат до конца- все могло бы измениться. Но что есть, то есть. А вот с увольнением и последующем за ним скандалом куда серьезнее. Могут быть разборки на самом высоком уровне. А оно нам надо?
А вообще то очень мутная история. Выход в РПЛ не такой уж и честный, доиграй чемпионат до конца- все могло бы измениться. Но что есть, то есть. А вот с увольнением и последующем за ним скандалом куда серьезнее. Могут быть разборки на самом высоком уровне. А оно нам надо?