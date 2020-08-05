Юрану могли заплатить 14,5 млн рублей за увольнение из «Химок»

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сегодня, 10:32

Бывший главный тренер «Химок» мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба, сообщает источник.

Отмечается, что 10 млн рублей Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал еще чуть менее трех лет. 2 млн рублей Юран потребовал за моральный ущерб.

Также сообщается, что 2,5 млн рублей Юран потребовал за выход «Химок» в финал Кубка России — это 25% от общей премии в размере 10 млн рублей на всю команду.