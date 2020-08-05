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Юрану могли заплатить 14,5 млн рублей за увольнение из «Химок»

сегодня, 10:32

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба, сообщает источник.

Отмечается, что 10 млн рублей Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал еще чуть менее трех лет. 2 млн рублей Юран потребовал за моральный ущерб.

Также сообщается, что 2,5 млн рублей Юран потребовал за выход «Химок» в финал Кубка России — это 25% от общей премии в размере 10 млн рублей на всю команду.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 19:44
Ощущение что кроме Брана и Кокорина больше нет ни кого и ни чего, столько новостей или просто всем интересно кто и как федуна доит
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 18:12
думаю Юрана мы не скоро увидим ... норм Спам раскатали вместе с Газизовым. Похожа на схему Вовки Путина и Петра Хохола..типа враги ,а хоп..и КРЫМ НАШ)
4RT
4RT
сегодня в 15:32
На хату "заработал" нытьём ))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 13:58
ахаха, всемирный зенитовский заговор, ахахаах...ну ты дал...))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:40
Для Федуна - это как водички попить.
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 13:24
Леня щедрый, не обидел Юрашку
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:13
Федун уже не только судей покупает, но и тренеров ненужных
порт
порт
сегодня в 12:30
Что после того как Юран получил отступные, он перестал давать "крепкие" интервью. Деньги сделали своё дело?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:16
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:02
Капуста делает из быка кастрата.
For56tas
For56tas
сегодня в 11:50
Каково же будет разочарование свиней, когда их план не осуществится.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:44, ред.
Да уж,не так давно руководство "Химок" плакало об отсутствии финансирования, а тут бабло на одного Юрана нашлось, видимо Зенит нехилую сумму занес перед финалом кубка руководству, а Юрана перед фактом поставили уже перед матчем. Вот он и обиделся, если это правда желаю вылететь им в первом же сезоне, на пару с Сочи
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:53
По современным меркам не так уж и много.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:52
И что? Он ведь добился результата! А его примитивно кинули.Имеет право.Все они из одного благополучного болота,поэтому ни симпатий,ни антипатий не вызывают.Просто наблюдаем эту "честную подковёрную борьбу".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:51
Новости о Юране уже достали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:51
Положить деньги в банк и жить на проценты, ничего не делая.
А вообще то очень мутная история. Выход в РПЛ не такой уж и честный, доиграй чемпионат до конца- все могло бы измениться. Но что есть, то есть. А вот с увольнением и последующем за ним скандалом куда серьезнее. Могут быть разборки на самом высоком уровне. А оно нам надо?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:50
Ну все - есть что обсуждать. Тему Юрана выжмут, как мокрую тряпку в центрифуге.
sv_1969
sv_1969 ответ Смольчик (раскрыть)
сегодня в 10:44
Не ему одному)))
311
311
сегодня в 10:40
Федуну не жалко, только цены на лукойле поднимет!)
G12ridul
G12ridul
сегодня в 10:40
Можно искать новый филиал свиней и еще там навариться. Тренер из Юрана никакущий.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 10:36
Фердуну не жалко народных денег.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:33
Дальше можно и не работать.
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