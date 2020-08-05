Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии, Германии»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран рассказал, что вернётся к тренерской деятельности в ближайшее время.
До конца месяца, думаю, всё определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.
Как бы Юран не подсидел Семака, интересный был бы ход!
Как бы Юран не подсидел Семака, интересный был бы ход!
Теперь он очень моьивирован доказать, что чего то стОит.
Будет рвать и метать, какой-нить середняк запросто в лидеры выведет. Надо брать...
Теперь он очень моьивирован доказать, что чего то стОит.
Будет рвать и метать, какой-нить середняк запросто в лидеры выведет. Надо брать...
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С таким языком, как у Юрана трудно будет найти работу.
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С таким языком, как у Юрана трудно будет найти работу.