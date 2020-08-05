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Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии, Германии»

сегодня, 18:43

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран рассказал, что вернётся к тренерской деятельности в ближайшее время.

До конца месяца, думаю, всё определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
сегодня в 22:53
О как, на расхват...приснится же Серёже...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:10
Вообще, Юран живёт тренерской работой и весь в футболе. Думаю, его ещё ждёт успех на этом поприще. Удачи!
Gahi
Gahi
сегодня в 22:05
Первоя глова тренерской работы закончилась, начинается вторая самая глубокая и осмысленное со всех сторон как творческого так человеческого понимания всего того к чему стремиться. Удачи
протон1
протон1
сегодня в 21:48
жалко его. подставили конкретно ведь . это газизов
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:39
После Химок ему только в топ чемпионат надо
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:35
чем чаще юран открывает рот, тем меньше верится его слвоам :)
For56tas
For56tas
сегодня в 20:44
Звонили из Баварии и сказали, что им нужен тренер стиля Юрана.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:08
Не иначе как "Порту", "Ред Булл" и "Бавария" обрывают телефон Сергея!
Conzor
Conzor
сегодня в 19:29
Кто бы мог подумать, что к нас работал тренер европейского уровня.
alexamit
alexamit
сегодня в 19:22
Удачи!Всё лучше,чем в коррумпированной России.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 19:21
По-русски разговаривать не научился, физрук тарасовский.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:20
Травма головы из-за которой Юран закончил играть явно не прошла бесследно.
морозз
морозз ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:20
Случайно нажал на жалобу, приношу свои извинения!
Как бы Юран не подсидел Семака, интересный был бы ход!
морозз
морозз
сегодня в 19:18
Кому нужен тренер с длинным языком? - может быть для Гондураса или Лимпопо?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:13
Некрасиво с ним поступили в Химках, рассердили.
Теперь он очень моьивирован доказать, что чего то стОит.
Будет рвать и метать, какой-нить середняк запросто в лидеры выведет. Надо брать...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 19:01
Видимо Флика уволят аххах
cska1948
cska1948
сегодня в 18:58
"...Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю."
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С таким языком, как у Юрана трудно будет найти работу.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:56
Остаётся пожелать Юрану Успехов !!!
drug01
drug01
сегодня в 18:52
Юран без работы не будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:51
Это не "космонавт" с корешами за бугром. Будет пробиваться сам. Удачи!
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 18:48
Вот и хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:46
Он не пропадет...
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