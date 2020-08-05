Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии, Германии»

Бывший наставник «Химок» рассказал, что вернётся к тренерской деятельности в ближайшее время.

До конца месяца, думаю, всё определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.