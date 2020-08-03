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Осинькин — об игре «Крыльев Советов»: «Нам надо лучше друг друга понять»

вчера, 00:33
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча с «Балтикой» (0:0) в 1-м туре ФНЛ. Это был первый официальный матч самарской команды под руководством Осинькина.

Наверное, мы при подготовке к матчу столкнулись со сложностями, которые легко прогнозировались. Нам очень не хватило 1-2-3 дней, чтобы поговорить непосредственно о футболе.

Но я надеюсь, что вы заметили, что даже в этой игре была определенная скорость движения мяча. Принципы игры, которые будут обязательными, к которым мы сейчас не совсем готовы. Нам надо лучше друг друга понять. 1-2 шага нам прибавить к сыгранности, и у нас точно будет очень хорошая команда.

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Все комментарии
denmig
denmig ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 19:28
Уэллком!, главное - не затягивай , ведь чемп вот-вот начнется !)))))
VAN ARM
VAN ARM ответ denmig (раскрыть)
вчера в 19:13
обязательно зайду посмотрю. сейчас со временем туго)
denmig
denmig ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 14:50
Здорова!
Слушай, Ты может не увидел мой коммент, я повторюсь - чтобы можно было поговорить , заглядывай к Нам в блог КБС ! Там пообщаемся, расскажу подробнее Как Мы там и чем живём ! Может понравится, так и продолжим общение! Собираются адекватные фанаты разных РПЛ клубов!
Чтобы к Нам попасть , нужно открыть меню "конкурс" наверху в соккере, затем выбрать лиги , и там Красно-белое сердце лига !
Ну и как-то отреагируй плиз, чтобы Я понимал Как вообще настрой !)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:24
главное не терять оптимизм и уверенно идти к цели)))
For56tas
For56tas
вчера в 06:55
Целый сезон еще есть.
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:48
Тяжеловато начали Крылья В ФНЛ. Удачи Самаре на длинной дистанции и возвращения в "вышку"!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:25
Оценим когда вернётесь в РПЛ.
beefs
beefs
вчера в 05:28
Как научились пустословить..
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 04:30
Никто не против, работайте.
6c7p6nnznqgn
6c7p6nnznqgn
вчера в 02:29
Пары ящиков водки для этого должно хватить
drug01
drug01
вчера в 00:39
Время много для выполнения всех задач
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:35
И чем быстрее поймете друг друга , тем лучше.
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