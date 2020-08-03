Осинькин — об игре «Крыльев Советов»: «Нам надо лучше друг друга понять»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча с «Балтикой» (0:0) в 1-м туре ФНЛ. Это был первый официальный матч самарской команды под руководством Осинькина.
Наверное, мы при подготовке к матчу столкнулись со сложностями, которые легко прогнозировались. Нам очень не хватило 1-2-3 дней, чтобы поговорить непосредственно о футболе.
Но я надеюсь, что вы заметили, что даже в этой игре была определенная скорость движения мяча. Принципы игры, которые будут обязательными, к которым мы сейчас не совсем готовы. Нам надо лучше друг друга понять. 1-2 шага нам прибавить к сыгранности, и у нас точно будет очень хорошая команда.
Слушай, Ты может не увидел мой коммент, я повторюсь - чтобы можно было поговорить , заглядывай к Нам в блог КБС ! Там пообщаемся, расскажу подробнее Как Мы там и чем живём ! Может понравится, так и продолжим общение! Собираются адекватные фанаты разных РПЛ клубов!
Чтобы к Нам попасть , нужно открыть меню "конкурс" наверху в соккере, затем выбрать лиги , и там Красно-белое сердце лига !
Ну и как-то отреагируй плиз, чтобы Я понимал Как вообще настрой !)))
Слушай, Ты может не увидел мой коммент, я повторюсь - чтобы можно было поговорить , заглядывай к Нам в блог КБС ! Там пообщаемся, расскажу подробнее Как Мы там и чем живём ! Может понравится, так и продолжим общение! Собираются адекватные фанаты разных РПЛ клубов!
Чтобы к Нам попасть , нужно открыть меню "конкурс" наверху в соккере, затем выбрать лиги , и там Красно-белое сердце лига !
Ну и как-то отреагируй плиз, чтобы Я понимал Как вообще настрой !)))