Осинькин — об игре «Крыльев Советов»: «Нам надо лучше друг друга понять»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча с «Балтикой» (0:0) в 1-м туре ФНЛ . Это был первый официальный матч самарской команды под руководством Осинькина.

Наверное, мы при подготовке к матчу столкнулись со сложностями, которые легко прогнозировались. Нам очень не хватило 1-2-3 дней, чтобы поговорить непосредственно о футболе.

Но я надеюсь, что вы заметили, что даже в этой игре была определенная скорость движения мяча. Принципы игры, которые будут обязательными, к которым мы сейчас не совсем готовы. Нам надо лучше друг друга понять. 1-2 шага нам прибавить к сыгранности, и у нас точно будет очень хорошая команда.