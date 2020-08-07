Булыкин — о матче Суперкубка России: «Надеюсь на победу „Локомотива“»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Локомотива» за Суперкубок России.
Я надеюсь на красивую игру, голы и победу от «Локомотива». Футбол тем и хорош, что фавориты могут легко проиграть. А в кубковых встречах результат может быть ещё более непредсказуемым: совсем другой накал и совсем другая борьба. В них никто не может заранее предугадать результат.
Шанс «Локомотива» в самоотверженной игре и в хорошем движении. Кто будет больше двигаться с самого начала и будет играть агрессивно на протяжении всего матча, тот и станет победителем.
Судейские ошибки в таких ситуациях не следует держать в уме. Нет смысла говорить, что это пойдёт кому-то на пользу. К тому же сейчас есть VAR, который помогает исправлять ошибки. Поэтому всё будет зависеть от игроков.
Я думаю сегодня ещё рано давать оценку работе Николича. Но если под его руководством команда сможет завоевать трофей, это будет большим плюсом.
P.S. Локомотив конечно обворовывает наше сознательное население страны, но государственный Зенит-просто в наглую грабит !!!
P.S. Локомотив конечно обворовывает наше сознательное население страны, но государственный Зенит-просто в наглую грабит !!!