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Булыкин — о матче Суперкубка России: «Надеюсь на победу „Локомотива“»

вчера, 18:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Локомотива» за Суперкубок России.

Я надеюсь на красивую игру, голы и победу от «Локомотива». Футбол тем и хорош, что фавориты могут легко проиграть. А в кубковых встречах результат может быть ещё более непредсказуемым: совсем другой накал и совсем другая борьба. В них никто не может заранее предугадать результат.

Шанс «Локомотива» в самоотверженной игре и в хорошем движении. Кто будет больше двигаться с самого начала и будет играть агрессивно на протяжении всего матча, тот и станет победителем.

Судейские ошибки в таких ситуациях не следует держать в уме. Нет смысла говорить, что это пойдёт кому-то на пользу. К тому же сейчас есть VAR, который помогает исправлять ошибки. Поэтому всё будет зависеть от игроков.

Я думаю сегодня ещё рано давать оценку работе Николича. Но если под его руководством команда сможет завоевать трофей, это будет большим плюсом.

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Все комментарии
VV V
VV V
вчера в 19:52, ред.
    ALEX26659
    ALEX26659
    вчера в 19:10
    всё уплочено
    drug01
    drug01
    вчера в 19:08
    Каждый льстит своему клубу но для этого нужны силы
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 19:04
    Надюха может и первой помереть, всяко бывает.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:53
    Надежда умирает последней
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