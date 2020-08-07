Булыкин — о матче Суперкубка России: «Надеюсь на победу „Локомотива“»

Бывший нападающий сборной России поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Локомотива» за Суперкубок России.

Я надеюсь на красивую игру, голы и победу от «Локомотива». Футбол тем и хорош, что фавориты могут легко проиграть. А в кубковых встречах результат может быть ещё более непредсказуемым: совсем другой накал и совсем другая борьба. В них никто не может заранее предугадать результат.

Шанс «Локомотива» в самоотверженной игре и в хорошем движении. Кто будет больше двигаться с самого начала и будет играть агрессивно на протяжении всего матча, тот и станет победителем.

Судейские ошибки в таких ситуациях не следует держать в уме. Нет смысла говорить, что это пойдёт кому-то на пользу. К тому же сейчас есть VAR , который помогает исправлять ошибки. Поэтому всё будет зависеть от игроков.

Я думаю сегодня ещё рано давать оценку работе Николича. Но если под его руководством команда сможет завоевать трофей, это будет большим плюсом.