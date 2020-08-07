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Шалимов: «Глушаков — футболист опытный, классный»

вчера, 15:00

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о кондициях полузащитника Дениса Глушакова, который покинул грозненский клуб по окончании минувшего сезона.

У него позиция важная – центр поля. Футболист опытный, классный. У нас он забивал важные мячи и отдавал голевые. Для него важно пройти сборы и не получить травму. В последний период он выглядел прилично, хотя до этого сказывались повреждения. Не знаю, как дальше сложится его судьба, но на хорошем уровне он ещё вполне готов поиграть. Нужно смотреть на физическое состояние. Важно попасть в коллектив и стабильно тренироваться без пауз из-за повреждений.

Что отметил для себя по Глушакову, когда он попал ко мне? То, что у него хороший удар, мы всегда знали. Плюс есть ещё одно качество – бежит вперёд, входит в штрафную на скорости. Не за счёт дриблинга, а даже без мяча. Глушаков оказывается там, откуда забивают. Настырно открывается вторым темпом и если получает мяч, то умеет им распорядиться. Посмотрите его голы за «Ахмат». Глушаков даёт адрес и оказывается на месте нападающих. Многие полузащитники просто не добегают до ворот соперника – лишь в середине поля ведут игру. А ведь важно завершать атаки, и одних нападающих в чужой штрафной может не хватать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:12
Для команд средины таблицы игрок то, что надо.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 17:10
Глушаков опытный. Он любой клуб раскачает. )))
Навзир
Навзир
вчера в 16:28
Как это зачем, фарм клуб свой усилить.
Legend 6
Legend 6 ответ Навзир (раскрыть)
вчера в 16:16
А Спартаку это зачем?
Навзир
Навзир ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 16:16
Спартак оплатит.
Legend 6
Legend 6 ответ Lu4nik (раскрыть)
вчера в 16:10
Я не против. Но потянут ли Химки контракт?
Lu4nik
Lu4nik ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 15:59
норм усиление
post-navigator
post-navigator
вчера в 15:50
Зачем? Ты у спартака поспрашивай. Он им чаще забивал свой заряд :)
Ну и личные ощущения проАНАЛизируй. Держи сайт в курсе, тут таких любят :)
Legend 6
Legend 6 ответ post-navigator (раскрыть)
вчера в 15:41
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 15:40
    Неужели Глушак в Химки перейдет?
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 15:33
    Шалимов, париться вне очереди.
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 15:15
    "Глушаков даёт адрес и оказывается на месте"
    Это похвальное качество для работника сферы гигиенических услуг!
    Давайте думать
    Давайте думать
    вчера в 15:04
    Вот и забирай его к себе.... на дачу.... в баню!!!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:04
    Глушаков ни о чем)
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