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Широков: «„Интер“ может закрыться в матче против „Байера“»

вчера, 14:54
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер10.08.2020 в 22:00 Не начался

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Лиги Европы «Интер» — «Байер».

«Интер» может закрыться против «Байера». У «Байера» было больше времени прийти в себя, и в этом может быть его преимущество. Немцы спокойно тренировались и находятся в отличной форме, а «Интер» до последнего вел борьбу в чемпионате. С «Хетафе» тоже пришлось побиться, так что «Байер» вполне способен преподнести сюрприз. Хотя здесь и сюрприза нет — по факту это две почти равные команды.

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Все комментарии
joma_inter
joma_inter
вчера в 16:52
Эксперт херов!
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 15:04
С любыми немцами всегда нам трудно играть, надеюсь, прибьем аптекарей. Байер, конечно, здорово и лихо атакует, но с их высокой линией обороны и косяками дефов они рискуют сильно огрести от наших забросов на форвардов. Forza INTER!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:00
Так и будет!
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