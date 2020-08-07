Широков: «„Интер“ может закрыться в матче против „Байера“»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Лиги Европы «Интер» — «Байер».

«Интер» может закрыться против «Байера». У «Байера» было больше времени прийти в себя, и в этом может быть его преимущество. Немцы спокойно тренировались и находятся в отличной форме, а «Интер» до последнего вел борьбу в чемпионате. С «Хетафе» тоже пришлось побиться, так что «Байер» вполне способен преподнести сюрприз. Хотя здесь и сюрприза нет — по факту это две почти равные команды.