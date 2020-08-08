Роналду сравнялся с «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 130-й гол в Лиге чемпионов в ответном матче 1/8 финала турнира с «Лионом» (2:1).
По этому показателю Роналду сравнялся с мадридским «Атлетико». Стоит отметить, что больше португальского форварда в Лиге чемпионов забивали всего 22 клуба.
«Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче туринцы уступили 0:1 и из-за правила гостевого гола покидают турнир.
Но для Роналду- это большой результат!
Но для Роналду- это большой результат!
Это очевидно левая награда, как и несколько его ЗМ!
Это очевидно левая награда, как и несколько его ЗМ!
Гы-ГЫ-ГЫ
Гы-ГЫ-ГЫ
Гы-Гы-Гы
Гы-Гы-Гы
а так в футболе не только Месси))
а так в футболе не только Месси))
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Хана раналде, маргарину и мерсисайдскай колбасе.) Шикарная ЛЧ
ГЫ-ГЫ
Хана раналде, маргарину и мерсисайдскай колбасе.) Шикарная ЛЧ
ГЫ-ГЫ
Да и Сассуоло не подарок,веслая атакующая команда.
Да и Сассуоло не подарок,веслая атакующая команда.