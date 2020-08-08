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Роналду сравнялся с «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов

сегодня, 00:15
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 130-й гол в Лиге чемпионов в ответном матче 1/8 финала турнира с «Лионом» (2:1).

По этому показателю Роналду сравнялся с мадридским «Атлетико». Стоит отметить, что больше португальского форварда в Лиге чемпионов забивали всего 22 клуба.

«Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче туринцы уступили 0:1 и из-за правила гостевого гола покидают турнир.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 06:38
С какого года интересно считали голы Атлетико?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 04:52
А сколько пенок..?А сколько с шрафных?И сколько в пустые ворота?И сколько на дриблииге?😂😂😂😂00000
Pancher_95
Pancher_95 ответ Neymar 10 (раскрыть)
сегодня в 03:11
Смешно читать про ныряние с такой авой как у тебя)))
Belgie2009
Belgie2009 ответ Neymar 10 (раскрыть)
сегодня в 02:07
Да это тебе не Геймар который убежал от ложкоеда аха за ха
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:49
Самый крутой Рон голеадор и забьет еще не мало.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:34
Это конечно неуважительно к Атлетико!
Но для Роналду- это большой результат!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 01:33
Меська не был лучшим в том турнире.
Это очевидно левая награда, как и несколько его ЗМ!
Креативщики по Ван Галу
Креативщики по Ван Галу ответ ЮHBА (раскрыть)
сегодня в 01:06
    Креативщики по Ван Галу
    Креативщики по Ван Галу
    сегодня в 01:05
      da da da
      da da da ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      у Месси финал ЧМ как никак,к тому лучший игрок того турнира,пусть и не очевидный.
      а так в футболе не только Месси))
      Креативщики по Ван Галу
      Креативщики по Ван Галу ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 00:51
      ПСЖ размажет макароников. Скринь
      ГЫ-ГЫ
      beefs
      beefs
      сегодня в 00:51
      А все равно он молодец...
      Креативщики по Ван Галу
      Креативщики по Ван Галу ответ ЮHBА (раскрыть)
      сегодня в 00:50
        eleven LC
        eleven LC ответ da da da (раскрыть)
        сегодня в 00:46
        Как и у Месси 0 голов в плей-офф чм
        ЮHBА
        ЮHBА
        сегодня в 00:44
        Сколько бы у него не было хейтеров, но этот игрок легендарен.
        juvenale
        juvenale
        сегодня в 00:36
        лучше бы головой сегодня попал
        dimagas2
        dimagas2 ответ Neymar 10 (раскрыть)
        сегодня в 00:28
        Ну знаешь ли Аталанта не так уж и плоха,убедишся когда ПСЖ с ними будет играть.
        Да и Сассуоло не подарок,веслая атакующая команда.
        da da da
        da da da
        сегодня в 00:27
        стата та у него топовая,но это только статистика,в сборной у него вот пол 100 голов но всего 8 из низ Топ сборным,и ноль голов в плейофф ЧМ.
        Neymar 10
        Neymar 10
        сегодня в 00:25
        он в одиночку забил пеналей больше чем все футбольные клубы планеты вместе взятые ! нырял в штрафную чаще немецких подлодок в годы первой и второй мировых войн ! Ещё много много всяких ненужных никому рекордов пренадлежат королю сассуол и аталант .
        Шатаут
        Шатаут
        сегодня в 00:23
        А толку-то... Пеналду аут.. А Атлетико в игре..
        drug01
        drug01
        сегодня в 00:22
        Теперь это не так уж важно
        dimagas2
        dimagas2
        сегодня в 00:21
        А сколько на 0 отбегал Роналду?)))
        BarSlona
        BarSlona
        сегодня в 00:20
        Очередное картонное достижение тупо изза количества пенальти
        ManUnited28
        ManUnited28
        сегодня в 00:18
        Был бы толк от этого)
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        сегодня в 00:17
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