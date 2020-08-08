Роналду сравнялся с «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:15

Нападающий «Ювентуса» забил свой 130-й гол в Лиге чемпионов в ответном матче 1/8 финала турнира с «Лионом» (2:1).

По этому показателю Роналду сравнялся с мадридским «Атлетико». Стоит отметить, что больше португальского форварда в Лиге чемпионов забивали всего 22 клуба.

«Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче туринцы уступили 0:1 и из-за правила гостевого гола покидают турнир.