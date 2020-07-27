Считаем от 0 до 100. Неожиданные, безумные и важные цифры АПЛ 2019/20

1595874723

вчера, 21:32

Великие достижения и неожиданные открытия — в цифровой подборке «Соккер.ру»!

0 — ровно такое количество голов за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20 забили английские футболисты. Автоголы, естественно, в расчет не берем. 17 голов за «волков» забил мексиканец Рауль Хименес, отметились забитыми мячами пять португальцев, два испанца, бельгиец, ирландец, итальянец и марокканец — всего 12 человек, среди которых нет представителя титульной нации. «Вулверхэмптон» не является первопроходцем, это уже пятый случай в АПЛ , когда команда проходит сезон без голов английских футболистов. Прежде подобное удавалось «Фулхэму» (2001/02 и 2005/06), «Арсеналу» (2006/07) и «Сток Сити» (2015/16).

5 — всего лишь пять полевых футболистов в истории АПЛ играли в чемпионских сезонах от звонка до звонка (в каждом матче и без единой замены). По итогам завершившейся кампании список пополнил Вирджил ван Дейк, он расширил имевшийся квартет до размеров квинтета. До голландца незаменимыми во всех смыслах в чемпионских кампаниях становились: Гари Паллистер ( МЮ , 1992/93), Джон Терри («Челси», 2014/15), Уэс Морган («Лестер», 2015/16), Сезар Аспиликуэта («Челси», 2016/17).

И еще раз 5 — столько пенальти в нынешнем сезоне заработал Давид Луис, защитник «Арсенала». Это рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон в АПЛ . Все одиннадцатиметровые за фолы бразильского защитника были реализованы. Только 8 команд в завершившемся английском сезоне пропускали с «точки» чаще «Арсенала».

7 — «Манчестер Сити» впервые за три сезона не сумел выиграть титул, да и вообще команде Хосепа Гвардиолы часто не хватало стабильности и последовательности на пути к своим целям, однако «горожане» не разучились играть ярко: в сезоне-2019/20 вице-чемпионы одержали семь побед с преимуществом в 5 и более голов. Это новый рекорд!

14 — Бруну Фернандеш открыл счет в матче заключительного тура с «Лестером» с пенальти. Это был 14-й одиннадцатиметровый, назначенный в ворота соперников «Манчестер Юнайтед» в сезоне. Никто не бил пенальти чаще в завершившемся сезоне, да и вообще это один из самых сильных показателей в истории АПЛ .

15 — такое количество результативных действий совершил Бруну Фернандеш в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед»: 8 голов и 7 результативных передач. С тех пор как португалец дебютировал за «красных дьяволов» в АПЛ 1-го февраля, только два футболиста в топ-5 европейских чемпионатах сделали больше результативных действий, чем Фернандеш. Кто эти двое, спросите вы? Ну, это еще один португалец и аргентинец, вы их знаете: у Лионеля Месси 26 очков по системе «гол + пас», у Криштиану Роналду — 18. И есть пара матчей в запасе.

20 — два десятка результативных передач в этом сезоне выполнил Кевин Де Брюйне. Это совместный рекорд АПЛ с Тьерри Анри, который 20 раз ассистировал партнерам в кампании 2002/03. Сам бельгиец считает, что у него отобрали два «ассиста», и он должен владеть рекордом единолично. Только три игрока за последние 10 лет добирались до отметки 20 «ассистов» в топ-5 чемпионатов, причем Кевин делает это во второй раз после сезона-2014/15 в «Вольфсбурге» (20 результативных передач). Двое других тоже феерили в этом сезоне: Лионель Месси сделал 21 «ассист» в футболке «Барселоны», а Томас Мюллер столько же за «Баварию». А чемпионом стал только Мюллер.

32 — только в шести матчах сезона чемпионы не смогли выиграть (3 ничьи, 3 поражения). Такое же количество побед было у «Манчестер Сити» в двух предыдущих кампаниях, когда «золото» доставалось «горожанам». Насколько же высоко эти двое задрали чемпионский норматив в АПЛ !

33 — возраст лучшего бомбардира АПЛ Джейми Варди, который стал самым старым обладателем английской «Золотой бутсы». До этого рекорд принадлежал Дидье Дрогба, который в 32 года (сезон-2009/10) забил за «Челси» 29 голов. Форварду «Лестера» хватило 23 гола, чтобы получить статуэтку. Любопытно, что это не самый результативный сезон Варди в Премьер-Лиге, в чемпионском походе «лис» 2015/16 Джейми отличился 24 раза и разделил второе место с Серхио Агуэро, а выиграл бомбардирскую гонку тогда Харри Кейн, забивший 25 голов.

42 и 44 — в конце октября, в 10-м туре чемпионата, «Лестер» разбил «Саутгемптон» на «Сент-Мэри» с беспощадным счетом 9:0. Кто бы мог подумать, что в 28 турах после той ночи «святые» наберут больше очков, чем их экзекуторы? А ведь именно так и произошло, причем преимущество «Саутгемптона» в этой заочной дуэли оформилось только по итогам заключительного тура, в котором команда Ральфа Хазенхюттля переиграла «Шеффилд», а «Лестер» уступил МЮ . После 0:9 «святые» набрали 44 очка до конца чемпионата, а «лисы» — 42.

99 — конечная сумма баллов, с которой закончил чемпионат «Ливерпуль», является вторым результатом в истории АПЛ . Рекорд принадлежит «Манчестер Сити», команде Хосепа Гвардиолы в сезоне-2017/18 удалось добраться до отметки 100 очков.

100 — в пятый раз «Манчестер Сити» преодолел отметку в 100 забитых мячей в высшей английской лиге. И это национальный рекорд! Вот пятерка тех самых результативных сезонов «горожан»: 1936/37 (107 голов), 1957/58 (104), 2013/14 (102), 2017/18 (106) и 2019/20 (102).