Скупые МЮ и «Челси», удалые «Ливерпуль» и «Ман Сити». Лучшие чемпионы

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вчера, 00:00

Мог бы нынешний «Ливерпуль» стать чемпионом среди самых лучших команд Англии за последние годы? «Соккер.ру» выбирает лучшие клубы по набранным очкам.

Конечно, каждый сезон уникален, складываются особые условия, на результаты влияет множество факторов. Важно даже то, насколько заранее та или иная команда обеспечила себе титул и позволила себе расслабиться. Но статистика все равно штука любопытная и привлекает своими выкладками. Поэтому интересно посмотреть на самые лучшие команды в Англии за последние годы по набранным очкам. Какой чемпион – самый-самый? При равном количестве очков учитывается разница забитых и пропущенных мячей.

10. «Манчестер Юнайтед» — 90 очков (2008/09)

Этот чемпионский титул, количество очков при котором все равно вошло в десятку наибольших, можно назвать одним из самых экономичных. Потому что в 16 матчах МЮ побеждал с разницей всего в один мяч, причем в десяти из них – со счетом 1:0. На середину сезона пришелся рекорд Эдвина ван дер Сара по количеству «сухих» матчей кряду – 14 встреч. Один только 2008 год МЮ закончил шестью матчами, в которых забил четыре мяча, выиграл четыре раза и дважды сыграл вничью. Очень экономично и эффективно.

9. «Арсенал» — 90 очков (2003/04)

Легендарная команда «непобедимых» — о ней говорят до сих пор, она вошла в историю. А вот по набранным очкам оказалась только девятой. Это из-за ничьей в среднем в каждом третьем матче. Тут еще стоит отметить, что в том сезоне «Арсенал» все же шесть матчей проиграл: в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги. А вот в чемпионате, действительно, оказался непобедимым.

8. «Челси» — 91 очко (2005/06)

Во втором сезоне Моуриньо в «Челси» его команда лидировала с августа по май, выиграв 20 из 22 первых матчей. Возможно, в этом списке «синие» образца данного сезона были бы выше, но расслабились в конце чемпионата и потеряли очки. Хотя это справедливо для всех, кто завоевал титул досрочно.

7. «Манчестер Юнайтед» — 91 очко (1999/00)

А вот это было достаточно давно – долго держалось достижение МЮ по набранным очкам и запасу перед конкурентами в 18 баллов. Но в Англии поражаются другому – отсутствию у «Юнайтед» в том сезоне надежного вратаря, фигура которого крайне важна для успеха – последние сезоны это показывают. А тогда в 23 матчах сыграл Марк Боснич, в трех встречах на поле выходил 36-летний Раймонд ван дер Гоув. И МЮ все равно задоминировал всех.

6. «Челси» — 93 очка (2016/17)

Антонио Конте не был единственным, кто дебютировал с чемпионского титула, но ему пришлось поднимать «синих» с колен, что называется. В сентябре было поражение от «Арсенала» со счетом 0:3, после чего Конте решительно изменил игровую схему, что было революцией для Премьер-Лиги. И после этого «Челси» выиграл 13 матчей, не пропускал в течение двух месяцев, обыграл по пути «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. В общем, радикальные меры принесли победу, хотя Конте надолго не задержался в итоге.

5. «Челси» — 95 очков (2004/05)

Этот «Челси» Жозе Моуриньо стал гимном эффективности. В 25 матчах «синие» не пропускали вовсе, в 13 остальных матчах пропустили всего 15 мячей. 11 раз выиграли со счетом 1:0, потерпели только одно поражение. А в Лигу чемпионов квалифицировались уже в середине марта с 30-очковым отрывом от пятого места. Это невероятно надежная и эффективная машина, которая только в первых восьми матчах набрала 20 очков, забивая при этом в среднем по голу за игру.

4. «Ливерпуль» — 97 очков (2018/19)

Даже самые ярые ненавистники «Ливерпуля» не могли не пожалеть команду Клоппа в 2019 году – настолько обидно «красные» упустили чемпионство. Но это была гонка достойных. Эта команда стала самой лучшей среди всех, кто когда-либо занимал вторые места. Но был претендент более впечатляющий. Во многом успех «Ливерпуля» определялся надежными тылами, но и атакующая троица блеснула как следует: Салах, Мане и Фирмино забили 56 голов в Премьер-Лиге.

3. «Манчестер Сити» — 98 очков (2018/19)

«Манчестер» в этом сезоне проиграл четыре матча и смог стать чемпионом, опередив в невероятной гонке «Ливерпуль». Это была одна из самых захватывающих дуэлей последних лет в любом чемпионате. Невероятные «горожане» добивались выдающихся результатов. Сразу восемь игроков в этом сезоне забили не менее пяти голов в чемпионате: Агуэро забил 21 гол, Стерлинг – 17 и так далее.

2. «Ливерпуль» — 99 очков (2019/20)

Совсем немного нынешний удивительный «Ливерпуль» Юргена Клоппа не дотянул до первого места. «Красные» рекордно рано завоевали чемпионство, которого «Ливерпуль» не видел до этого долгие тридцать лет. Чемпионат «красные» выиграли за семь матчей до финиша, до рекорда оставалось набрать всего 15 очков, но после коронавирусной паузы форма «Ливерпуля» была не так безупречна – он всего шестым бы стал на этом отрезке. Поэтому всего одного очка до абсолюта не хватило.

1. «Манчестер Сити» — 100 очков (2017/18)

Эту команду можно было назвать ужасающей машиной для убийства. По итогам сезона в Премьер-Лиге «Сити» набрал трехзначное количество очков, достигнув красивого показателя в 100 баллов. Это первая команда, добившаяся такого. Максимум голов, максимум разницы мячей, самый ранний титул, максимум побед, максимальный процент владения мячом, максимум гостевых побед – продолжать список «Сити» того сезона можно очень долго. А Хосеп Гвардиола четыре раза за сезон получал премию лучшему тренеру месяца. Это тоже рекорд. И пусть потом некоторые достижения были перебиты «Ливерпулем», максимум очков остался за «горожанами».