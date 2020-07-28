«Спартак» не попал в пятёрку. РПЛ-2019/20: реальность против ожиданий

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вчера, 18:08

«Соккер.ру» вспоминает свой прошлогодний прогноз турнирной таблицы РПЛ . Не во всем были правы, но есть и попадания!

Вооружаемся прогнозом, который делали прошлым летом, и финальной версией турнирной таблицы, по которой прогуляемся снизу вверх.

«Оренбург» — 16 место

Прогноз «Соккер.ру»: 12 место

За год многое изменилось, хотя «Оренбург» прошлым летом слишком легко расстался с несколькими важными футболистами, входящих трансферов тоже было много, да и толковый тренер Федотов оставался при должности. Но потом все началось рушиться, к финишу сезона «Оренбург» стал ярким примером того, как быстро в российском футболе можно сменить судьбу, если у твоих хозяев изменились планы или настроение.

«Крылья Советов» — 15 место

Прогноз «Соккер.ру»: 13 место

Мы отправляли волжан в зону стыковых матчей, подчеркивая, что «Крылья Советов» будут метить между 12-й и 15-й строчками. Самарцы вылетели напрямую уже после отмены стыков, не сказать, что такой исход стал нелогичным, учитывая принцип формирования команды по агентскому принципу и затянувшееся доверие уставшему и выбросившему белый флаг Божовичу.

«Тамбов» — 14 место

Прогноз «Соккер.ру»: 16 место

«Тамбов» преподнес сюрприз, оставшись в РПЛ . У этой команды самый слабый состав в лиге и даже нет своего дома: начинали сезон в Саранске, заканчивали в Нижнем Новгороде, где планируют получить постоянную прописку. Поначалу все и шло к вылету — после 13-ти туров у «волков» было 8 очков и последняя строчка, но потом вместо Григоряна пришел Первушин и заставил команду прыгнуть выше головы. «Тамбов» по два раза за сезон обыграл «Ростов» и «Спартак», во многом именно эти нелогичные и сенсационные результаты помогли сохранить прописку в РПЛ .

«Ахмат» — 13 место

Прогноз «Соккер.ру»: 8 место

Год назад в Грозном побывали люди из УЕФА , а мы не сомневались, что «Ахмат», как минимум, останется крепким середняком, ведь после прошлогоднего восьмого места смотрели только вверх. Вместо этого «Ахмат» выступил сильно ниже своих возможностей, показав худший результат с момента своего текущего захода на элитный уровень в 2008 году. Рашид Рахимов провалил дебют сезона, а работа Игоря Шалимова была оценена отставкой после 30-го тура, хоть он и оставил «Ахмат» в Премьер-Лиге.

«Сочи» — 12 место

Прогноз «Соккер.ру»: 14 место

Крушение «Оренбурга» связывают с появлением в РПЛ «Сочи», а «Ахмат» непредсказуемо провалил сезон, так что «Сочи» мог оказаться и 14-м, хотя с учетом толпы квалифицированных футболистов из «Зенита» и зимнего усиления в лице Кокорина и Федотова потенциал «барсов» позволяет рассчитывать на середину таблицы. Они и могли туда запрыгнуть, если бы не пропущенные из-за вспышки коронавируса последние туры.

«Урал» — 11 место

Прогноз «Соккер.ру»: 11 место

Точное попадание! «Урал» был крепким середняком, причем для «шмелей» который уже сезон приоритетным является другой турнир — Кубок России. На этот раз не смогли выйти в финал, проиграв «Химкам» в полуфинале, что и стало причиной расставания с Дмитрием Парфеновым.

«Рубин» — 10 место

Прогноз «Соккер.ру»: 10 место

И здесь угадали, хотя прошлым летом никак не могли знать, что в середине сезона в «Рубин» придет Леонид Слуцкий, а облик команды серьезно изменится. Резкие смены векторов развития для российских клубов в порядке вещей, поэтому часто и прогнозы получаются пальцем в небо, но здесь «Рубин» вырулил на обещанное десятое место, хотя в первой части чемпионата штурвал держал Шаронов, а после зимней паузы — Слуцкий.

«Уфа» — 9 место

Прогноз «Соккер.ру»: 15 место

А вот тут дали большого маху. Просим прощения у Вадима Евсеева и его команды. Но есть объяснение: в регионе могла смениться власть, на момент прогноза судьба футбольного клуба «подвисла», потом ситуация разрешилась в лучшую сторону. А ведь этим летом вокруг «Уфы» снова много слухов, многолетний кузнец успехов клуба Шамиль Газизов ушел в «Спартак», а несколько ведущих игроков топчутся перед выходом.

«Арсенал» — 8 место

Прогноз «Соккер.ру»: 9 место

Учитывая, что «Арсенал» набрал столько же очков, как и девятая команда, этот прогноз тоже можем занести себе в актив. Предполагалось, что туляки сдадут назад после шестого места, ведь потеряли разом троих ведущих игроков атаки — Мирзова, Зелимхана Бакаева и Джорджевича. Зато пришел Луценко и забил 15 голов, а «Арсенал» вновь финишировал в верхней половине таблицы, хотя по ходу чемпионата выдал серию из шести поражений и расстался с тренером Черевченко.

«Спартак» — 7 место

Прогноз «Соккер.ру»: 4 место

«Спартаку» хватает ресурсов, чтобы каждый год быть хотя бы в топ-5, но в завершившемся сезоне «красно-белые» устроили шоу с переодеванием и тупыми шутками, в результате чего рухнули на седьмое место, а ведь запросто могли очутиться и в нижней части турнирной таблицы. Кононов подвел, Тедеско тоже приходится непросто, команда молодая и проблемная. Где твоя следующая остановка, «Спартак»?

«Динамо» — 6 место

Прогноз «Соккер.ру»: 6 место

Спасибо «Динамо», что позволили прогнозу сбыться, хотя путь «бело-голубых» к шестой строчке получился извилистым. Напомню, что Дмитрий Хохлов оставил команду Кириллу Новикову незадолго до экватора сезона на предпоследнем месте, после чего началось движение вверх, увенчавшееся попаданием в Лигу Европы. А ведь если бы не провалили старт сезона, оказались бы в первой пятерке.

«Ростов» — 5 место

Прогноз «Соккер.ру»: 7 место

Предполагали, что Валерий Карпин не уронит «Ростов», но «желто-синие» вообще стали главным открытием сезона со знаком «плюс». Вы могли забыть об этом, но в кампании-2018/19 «Ростов» играл по схеме 5-3-2 в жуткий оборонительный футбол, чтобы внезапно сбросить оковы и расцвести в атакующую команду, которая совершила скачок на пятое место и снискала новых поклонников своей яркой игрой. Конечно, «Ростов» мог оказаться и выше, но, увы, летний отрезок у команды Карпина получился скомканным по нефутбольным причинам.

ЦСКА — 4 место

Прогноз «Соккер.ру»: 5 место

Если бы не проблемы «Ростова», ЦСКА с большой вероятностью остался бы пятым, а так у «армейцев» второй год подряд четвертое место, которое и не бесит, и не радует. Снова сыграют в основной сетке Лиги Европы, постараются взять реванш за прошлый неудачный заход в еврокубки, тем более Виктору Ганчаренко пообещали качественное усиление состава.

«Краснодар» — 3 место

Прогноз «Соккер.ру»: 2 место

«Краснодар» выглядел главным конкурентом «Зенита» в борьбе за трон, но «быки» снова довольствуются третьим местом, а от чемпиона отстали на целых 20 очков. Где-то «Краснодару» не хватило характера, чтобы вырвать у «Локомотива» прямую путевку в Лигу чемпионов, тем более «железнодорожники» давали шансы, но на дистанции команду Мурада Мусаева подвели травмы лидеров: Классон не сыграл ни минуты, Кабелья в пятом матче получил разрыв «крестов», Газинский пропустил полсезона и сам не свой в оставшейся части, Ари не было на финише. Их мастерства-то и не хватило для второго места.

«Локомотив» — 2 место

Прогноз «Соккер.ру»: 3 место

А вот «Локомотив» в третий раз подряд сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов, не помешал своему клубу занять второе место даже Василий Кикнадзе, отправивший в утиль главного футбольного «железнодорожника» страны, не дожидаясь финиша чемпионата Марко Николич в летнем матче регулярно грешил ничьими, зато ни разу не проиграл. «Локомотив» может считать себя победителем мини-чемпионата, развернувшегося за спиной у «Зенита».

«Зенит» — 1 место

Прогноз «Соккер.ру»: 1 место