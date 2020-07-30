Лучший для тренеров, игроков и «Зенита». Дзюба – главный футболист РПЛ

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30 июля 2020, 13:00

«Соккер.ру» анализирует важную игровую статистику капитана сборной и лидера чемпионов.

Не идите на поводу у Дзюбы-персонажа. Бесконечными интервью о каждом смыве в унитазе Артем отвлекает от футбола – его доля ответственности очевидна. Как голливудские актеры, не может без внимания, иначе отвечал бы коротко: «Думаю о футболе, тема неинтересна, без комментариев».

Уважайте свое время, смотрите на Дзюбу-футболиста. Важная тема конкретно вам, независимо от клубных симпатий. Ведь Артем – капитан сборной, что после изнурительного сезона 2020/21 сыграет на Евро. Состояние других форвардов не убеждает, что у Черчесова мощный запас в атаке.

Именно Дзюба – выжать максимум. Артем и в отборе помогал, и в Лиге Наций без него в ближайшее время не сломать Сербию, Венгрию и Турцию. Не говоря о том, что «Зениту» надо сыграть 7 матчей за 23 дня в августе, самое время напомнить, как Артем делал разницу в прошлом сезоне.

12 голевых передач сделали Дзюбу лучшим ассистентом РПЛ . Вторая победа форварда подряд – в прошлый раз отдал 10 голевых передач. Не нашлось ни одного плеймейкера, что смог выступить лучше, а ведь Артем даже не атакующий хавбек, а форвард.

17 забитых мячей – лучший показатель сезона. Азмуну достался приз главному снайперу, поскольку у Дзюбы на его показатели влияют пенальти, но их тоже надо уметь реализовать (привет ребятам из ЦСКА с их промахами). В любом случае, 17 голов за сезон для РПЛ – много.

34 гола забили в сумме Азмун и Дзюба. Это самая результативная пара нападающих в истории РПЛ . Побили рекорды связок Домингеса и Бухарова, а также Дзюбы и Халка — обе собрали по 32 гола. Добавьте сюда, что Сердар еще и ассистировал Артему даже чуть чаще, чем россиянин – иранцу, и получите причину, чтобы «Зенит» злонамеренно развалил переговоры об уходе Азмуна.

0.69 – средняя результативность за полный матч у этой связки. Для сравнения, у пары Месси и Суареса этот показатель 0.79, то есть даже когда речь о монстрах уровня финалов ЛЧ и команды, вроде «Барселоны», что на голову мощнее почти всех конкурентов в Ла Лиге, показатель Азмуна и Дзюбы – в десятке лучших в Европе.

+46 – разница мячей в играх «Зенита» с Дзюбой. Артем не играл в двух турах, но основную разницу мячей – которая намного, намного круче, чем у всех конкурентов, чемпионы сформировали, когда Дзюба был на поле. Не все его голы и ассисты были именно победными – так у всех форвардов, это нормально, но трудно себе представить «Зенит» без Артема. Это будет другая команда и вряд ли лучше.

7 главных тренеров клубов РПЛ выбрали Дзюбу игроком сезона. Еще у троих он стал вторым, еще разок – третьим. То есть большинство наставников, хотя некоторым клубная принадлежность не позволила упомянуть Дзюбу – например, Доменико Тедеско, признали первенство Артема. Это важно, ведь наставники изучают футбол аналитически. Кстати, даже Карпин поставил Дзюбу первым.

227 очков набрал Дзюба в голосовании среди игроков РПЛ . Еще одно подтверждение, что даже конкуренты, которые нередко выбирали в тройку лучших знакомых, в целом не спорят со статусом Артема. Второй год подряд Дзюба первый среди коллег, и это справедливо. Игроки АПЛ , например, выбрали Де Брюйне лучшим, а не Хендерсона, а в РПЛ в тройке Дзюба (227 очков), Алексей Миранчук (181) и Луценко (84 очка). Влашич и Азмун пришли следом, Крыховяк – шестой, но мог быть выше.

139 побед на втором этаже у Артема. Это второй результат РПЛ в целом, Дмитрий Чистяков из «Ростова» в защите чаще побеждал при верховых единоборствах, но Артем играет в атаке, и его 139 успешных действий помогли «Зениту» развить немало атак.

1 хет-трик сделал Дзюба в РПЛ . И это много, поскольку в прошлом сезоне трижды в ворота одного соперника за вечер забивали Кокорин (подросткам из «Ростова») и Азмун («Уралу» в день победы 7:1). Получается, хет-трик Артема единственный против сложного соперника для «Зенита» — уничтожили «Ростов» 6:1, и Дзюба забил трижды.

17 % очков потерял «Зенит» с Артемом. Всего лишь! Невероятно, но факт – у петербуржцев всего 6 ничьих и 2 поражения в 30 турах, то есть из 90 пунктов в целом потеряли лишь 18, а с Дзюбой и того меньше. Впечатляющий результат, но упрек соперникам – если хотят рассказать, что Артем слабо сыграл, то почему же не победили его команду с глазу на глаз?

78 ударов нанес Дзюба по воротам в РПЛ . А если добавить статистику по точным выстрелам – 27 штук, то получается, что Артем реализовал 63 % метких попыток. Очень, очень хороший показатель, хотя значение голов на один точный удар подсказывает позицию Артема – в отличие от Луценко, был дальше от ворот. С другой стороны, 7 мячей – с пенальти, так что из оставшихся 20 ударов выжал 10 голов, что тоже неплохо, реализация 50 %.

3.5-3.7 млн евро в год – такова новая зарплата Дзюбы в «Зените» с бонусами, доходы равны тем, что были ранее. Получил контракт по схеме «2+1», как хотел. Заслуженно, тот случай, когда «Зенит» отдает всего 1.8 % бюджета человеку, что приносит им куда больший процент побед.

Чтобы вы понимали, много ли Дзюбе платят, достаточно добавить, что Артем в прошлом сезоне отработал все до копейки ничьей с «Лионом» и победой над «Бенфикой» — очки его авторства принесли премиальными под 4 млн евро от УЕФА . Человек отработал 319 миллионов рублей зарплаты – кстати, треть годового бюджета середняка РПЛ .

Далеко не все игроки РПЛ могут похвастаться, что буквально зарабатывают для клуба больше, чем на них тратят, но у Дзюбы специфика профессии такая, что ему достаточно сыграть круто или на длительном отрезке в РПЛ – принести путевку в группе ЛЧ , что автоматически дает много денег, или точечно сыграть в самом турнире.

Так что Артем полезен, это очевидно. Также он – лидер команды. В новом сезоне Дзюбе вернут капитанскую повязку в «Зените». Награждать ею Ракицкого странно – Ярослав и в «Шахтере» не был капитаном, там Срна руководил. Ловрен — новичок. А больше и некого выделить, кроме Артема. Поэтому будет лидером во всех смыслах.

Второй сезон подряд звание лучшего предсказуемо получил лучший ассистент двух чемпионатов, обладатель двух «золотых медалей», соавтор первого за десять лет «золотого дубля» и человек, которого могли носить на руках всей футбольной страной с лета 2018-го по нынешний день, если бы знал поговорку «молчание – золото».

Но, даже если подключить любые оговорки, получаете первого футболиста по версии тренеров, игроков, экспертов и всех фанатов, что умеют анализировать статистику. Не может быть совпадением наличие такого количества числовых доказательств закономерности победы во всевозможных опросах.