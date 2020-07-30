Вратарь «Челси» Кепа имеет худший процент сэйвов в истории АПЛ

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сегодня, 09:25

Голкипер «Челси» имеет самый низкий процент спасений ворот за всю историю Английской Премьер-Лиги, сообщает Give me Sport.

По данным источника, испанский вратарь отражает удары в 54,5% случаев.

Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года, став самым дорогим вратарём в истории футбола — сумма трансфера составила 80 млн евро. Контракт с Кепой рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне АПЛ Аррисабалага сыграл в 33 матчах, в которых пропустил 47 голов и совершил 55 сейвов. «Челси» завершил сезон на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ .

Недавно появялась информация, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард больше не доверяет Кепе, клуб ищет нового вратаря.