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Вратарь «Челси» Кепа имеет худший процент сэйвов в истории АПЛ

сегодня, 09:25

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага имеет самый низкий процент спасений ворот за всю историю Английской Премьер-Лиги, сообщает Give me Sport.

По данным источника, испанский вратарь отражает удары в 54,5% случаев.

Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года, став самым дорогим вратарём в истории футбола — сумма трансфера составила 80 млн евро. Контракт с Кепой рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне АПЛ Аррисабалага сыграл в 33 матчах, в которых пропустил 47 голов и совершил 55 сейвов. «Челси» завершил сезон на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Недавно появялась информация, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард больше не доверяет Кепе, клуб ищет нового вратаря.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 14:15
Проблема в психологии! Но Абрам ждать не будет пока кепка наберётся уверенности!)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:09
Вот баски развели русского бизнесмена на 80 миллионов евро!!!
80 МИЛЛИОНОВ ЕВРО, ЗА ВРАТАРЯ УРОВНЯ УСЛОВНОГО ГОРОДОВА ИЗ АХМАТА!)))
dzvinka
dzvinka ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:00, ред.
да даже в 3 раза... 80/3 = ~27... мне кажется уж за 27 можно купить вратаря который будет иметь процент отбитых ударов чуть выше чем 20/20 место в рейтинге вратарей лиги...

А вот то что его ставили в ворота из-за его 80лямной стоимости а не сразу усадили на скамейку - это да, это давило на клуб... а так глядиш с тем же Кабальеро может было бы на пару очков больше и не нужны были бы нервы в конце сезона, и глядиш Лэмпс не обматерил бы Клоппа)))) Но это все догадки.
sihafazatron
sihafazatron ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 13:22
Да точно на кубок была игра) да он не тянет, с эти я же не спорю))
Медив
Медив ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:10
На кубок? Ну да, было дело. Его перед этим месяц мариновали на скамейке, чтобы он выдал два неплохих матча... С таким подходом, он может играть в сезон на уровне 10-15 игр
sihafazatron
sihafazatron ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 12:43
сразу вспомнился матч с ливером, кепа там был лучшим
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:02
Были? Видимо, в него попали... Все, что я смотрел, укладывалось в "В угол в принципе не прыгаю, среагировать на удар рядом не супеваю". Даже наш косяк Лено (который лидер по привозам в "Арсенале") и то на другом уровне смотрится.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:48
вот это реально лучший... 80 лямов, это ж надо чтобы так не свезло с трансфером.
Foxes
Foxes
сегодня в 10:01
Вот тебе и на, 80 лямов в трубу!
Медив
Медив
сегодня в 09:50
Тот случай, когда на полном серъезе уже согласен и на Акинфеева
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:48
Если бы купили его раза в 2-3 дешевле, может и столько претензий бы не было. Все-таки, были матчи где он тащил)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:40
ДАК 80 ЛЯМОВ ЗАПЛАЧЕНО. Кто его купит за такие деньги? А терпеть убытки с продажи для еврея не по понятиям...
Aчиститель
Aчиститель
сегодня в 09:36
Такие вратари только в спартаке.
Jantu
Jantu
сегодня в 09:29
Такой вратарь не нужен.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:28
Гнать такого вратаря надо.
Abverin
Abverin
сегодня в 09:26
И так бывает.
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