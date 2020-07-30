Вратарь «Челси» Кепа имеет худший процент сэйвов в истории АПЛ

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага имеет самый низкий процент спасений ворот за всю историю Английской Премьер-Лиги, сообщает Give me Sport.
По данным источника, испанский вратарь отражает удары в 54,5% случаев.
Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года, став самым дорогим вратарём в истории футбола — сумма трансфера составила 80 млн евро. Контракт с Кепой рассчитан до 2025 года.
В прошедшем сезоне АПЛ Аррисабалага сыграл в 33 матчах, в которых пропустил 47 голов и совершил 55 сейвов. «Челси» завершил сезон на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Недавно появялась информация, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард больше не доверяет Кепе, клуб ищет нового вратаря.
80 МИЛЛИОНОВ ЕВРО, ЗА ВРАТАРЯ УРОВНЯ УСЛОВНОГО ГОРОДОВА ИЗ АХМАТА!)))
80 МИЛЛИОНОВ ЕВРО, ЗА ВРАТАРЯ УРОВНЯ УСЛОВНОГО ГОРОДОВА ИЗ АХМАТА!)))
А вот то что его ставили в ворота из-за его 80лямной стоимости а не сразу усадили на скамейку - это да, это давило на клуб... а так глядиш с тем же Кабальеро может было бы на пару очков больше и не нужны были бы нервы в конце сезона, и глядиш Лэмпс не обматерил бы Клоппа)))) Но это все догадки.
А вот то что его ставили в ворота из-за его 80лямной стоимости а не сразу усадили на скамейку - это да, это давило на клуб... а так глядиш с тем же Кабальеро может было бы на пару очков больше и не нужны были бы нервы в конце сезона, и глядиш Лэмпс не обматерил бы Клоппа)))) Но это все догадки.