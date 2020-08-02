ГлавнаяНовости

Иммобиле повторил рекорд Игуаина по количеству голов в сезоне Серии А

02 августа 2020, 00:14
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле повторил рекорд Серии А по количеству голов, забитых в одном сезоне.

В заключительном матче сезона-2019/20 чемпионата Италии против «Наполи» (1:3) Чиро забил на 22-й минуте, это 36-й гол итальянца в сезоне Серии А.

Таким образом, Иммобиле повторил рекорд форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который в сезоне-2015/16 в составе «Наполи» также забил 36 голов в чемпионате Италии.

Всего за сезон Иммобиле забил 39 голов, завоевав «Золотую бутсу».

Все новости
Скупые МЮ и «Челси», удалые «Ливерпуль» и «Ман Сити». Лучшие чемпионы
31 июляСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Вратарь «Челси» Кепа имеет худший процент сэйвов в истории АПЛ
30 июля Комментарии17
«Спартак» не попал в пятёрку. РПЛ-2019/20: реальность против ожиданий
28 июляАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии9
Считаем от 0 до 100. Неожиданные, безумные и важные цифры АПЛ 2019/20
27 июляАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
26 июля Комментарии23
Де Брюйне сделал 20 голевых передач за сезон в АПЛ и повторил рекорд Анри
26 июля Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 07:27
это хорошо но нужна стабильность))
112910415
112910415
02 августа в 07:17
Только философ Дзюба мудро улыбается.
Он точно знает : в России этот рекордсмен забил бы за сезон штук 15, не больше !
112910415
112910415
02 августа в 07:14
Блестяще,фантастично,красавец !
mihaluch
mihaluch
02 августа в 07:09
Забивать не молотить надо уметь.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 06:12
Роналду нервно курит в сторонке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 августа в 05:53
Жаль, не обновил.
Время было...
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 05:13
Чиро красава!
Caniggia
Caniggia
02 августа в 03:56
Выдающийся сезон для тридцатилетнего игрока, лучший в карьере!
ДСА
ДСА
02 августа в 03:37
Наколотил реально много.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 03:33
Хотелось бы , чтоб побил, но и так солидно!!!
Abbath
Abbath ответ juvenale (раскрыть)
02 августа в 01:31
Всего три. против четырнадцати у Иммобиле. У Роналду, к слову, на два меньше, так что зазря его клеймят:)
sv_1969
sv_1969
02 августа в 00:51
Молоток Чиро!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ sihafazatron (раскрыть)
02 августа в 00:31
Азмун тоже не мало наколотил бы,вот бы эту связку в Ювентус.
sihafazatron
sihafazatron
02 августа в 00:17
Дзюба бы 60 забил в таком чемпионате))
juvenale
juvenale
02 августа в 00:16
а сколько толстяк с пенок забил?
drug01
drug01
02 августа в 00:16
Это хорошо удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100