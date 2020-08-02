Иммобиле повторил рекорд Игуаина по количеству голов в сезоне Серии А

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02 августа 2020, 00:14

Нападающий «Лацио» повторил рекорд Серии А по количеству голов, забитых в одном сезоне.

В заключительном матче сезона-2019/20 чемпионата Италии против «Наполи» (1:3) Чиро забил на 22-й минуте, это 36-й гол итальянца в сезоне Серии А.

Таким образом, Иммобиле повторил рекорд форварда «Ювентуса» , который в сезоне-2015/16 в составе «Наполи» также забил 36 голов в чемпионате Италии.

Всего за сезон Иммобиле забил 39 голов, завоевав «Золотую бутсу».