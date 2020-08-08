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Жезус: «Мы обыграли лучший клуб Лиги чемпионов»

сегодня, 05:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал победу над «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 2:1).

Мы обыграли топ-команду, лучший клуб в этом турнире, так что для нас это огромный успех. «Реал» – очень классная команда с большим подбором игроков.

Дело в вере, в вере в их ошибки. Мы люди, нам свойственно ошибаться, поэтому я всегда верю и прессингую, много прессингую. Это одно из моих достоинств. Я рад, что забил гол.

Я работаю над тем, чтобы стать выдающимся форвардом. Стараюсь каждый день, чтобы стать таким, каким был Роналдо. Его качества отличны от моих, но мне нужно работать, чтобы стать классным нападающим.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:33
Жезус провёл отличный матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:41
Молодцы!...но дальше будет очень сложно...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:15
Лучший тот кто выиграет в финале.
beefs
beefs
сегодня в 06:04
С чем и поздравляем!!!
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