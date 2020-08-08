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Гвардиола: «Зидан никогда не проигрывал на стадии плей-офф»

сегодня, 02:44
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Мы создали много моментов и забили два гола после ошибок соперника. Мы старались убедить игроков идти и атаковать, но против этой команды это не так уж легко.

Мы обыграли их дважды, и это важно. Зинедин Зидан ни разу не проигрывал в плей-офф. Вы могли видеть, с какими спокойствием и характером они играли, они были хороши. Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов.

Я считаю, что Габриэл [Жезус] был лучшим игроком двухматчевого противостояния. Он забил в Мадриде, заработал пенальти, а сегодня оформил гол плюс пас. Он сыграл очень важную роль.

Выход в четвертьфинал – это здорово, ведь мы выбили «Реал», а мы точно знаем, на что способна эта команда – три победы в ЛЧ подряд. Это позволит нам осознать, что мы способны добиваться результата.

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Все комментарии
For56tas
For56tas
сегодня в 07:24
МС с победой!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 04:56
Гвардиола....ну где ты,где Зидан,тренеры действительно разного уровня.
ABir
ABir
сегодня в 03:25
Жаль, что так вышло, и мы не увидим противостояние Криштиану против его бывшей команды, но все когда-нибудь случается впервые
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