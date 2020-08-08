Гвардиола: «Зидан никогда не проигрывал на стадии плей-офф»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Мы создали много моментов и забили два гола после ошибок соперника. Мы старались убедить игроков идти и атаковать, но против этой команды это не так уж легко.

Мы обыграли их дважды, и это важно. Зинедин Зидан ни разу не проигрывал в плей-офф. Вы могли видеть, с какими спокойствием и характером они играли, они были хороши. Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов.

Я считаю, что Габриэл [Жезус] был лучшим игроком двухматчевого противостояния. Он забил в Мадриде, заработал пенальти, а сегодня оформил гол плюс пас. Он сыграл очень важную роль.