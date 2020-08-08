Гвардиола: «Мы должны быть начеку с „Лионом“»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 2:1) поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального противостояния с «Лионом», одолевшим «Ювентус».

Я только что говорили со скаутским отделом [о «Лионе»], и они сказали мне быть начеку. У нас есть 8 дней на подготовку. Мы насладимся победой, а потом будем думать о «Лионе».

Мы не смогли обыграть их, когда встречались с ними в прошлом сезоне на групповой стадии. Такова реальность, мы набрали одно очко из шести. Они с лёгкостью обыграли нас здесь. На выезде нам пришлось очень нелегко, Серхио Агуэро удалось забить лишь на последней минуте.