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Гвардиола: «Мы должны быть начеку с „Лионом“»

сегодня, 05:04
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 2:1) поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального противостояния с «Лионом», одолевшим «Ювентус».

Я только что говорили со скаутским отделом [о «Лионе»], и они сказали мне быть начеку. У нас есть 8 дней на подготовку. Мы насладимся победой, а потом будем думать о «Лионе».

Мы не смогли обыграть их, когда встречались с ними в прошлом сезоне на групповой стадии. Такова реальность, мы набрали одно очко из шести. Они с лёгкостью обыграли нас здесь. На выезде нам пришлось очень нелегко, Серхио Агуэро удалось забить лишь на последней минуте.

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Все комментарии
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 07:28
Уадчи МС в ЛЧ!
holms918
holms918
сегодня в 05:50
Будет нелегко, это точно.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:23
В четвертьфинале слабаков не бывает.
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