Бонуччи: «„Ювентус“ сделал всё, что мог»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Лиона» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 2:1).

Конечно, мы разочарованы. Мы знали, что «Лион» будет сидеть вдесятером за линией мяча и ждать нас, прижимаясь к своей штрафной. Мы создали много моментов, но в футболе нужны голы.

Очень жаль. Мы должны были намного лучше сыграть в первом тайме матча во Франции, когда мы создали очень мало и дали «Лиону» возможность забить. Такие поединки решаются в течение всех 120 минут.

Мы доказали, что наша физическая форма на хорошем уровне, мы давили на протяжении 95 минут, создали 4 или 5 явных голевых возможности, в то время как у «Лиона» был, мне кажется, всего один удар в створ. Но они прошли дальше, и мы их поздравляем.

Это был аномальный сезон, проводя решающие матчи турниров в июле и августе. Мы завоевали Скудетто, но знали, что с таким форматом в Лиге чемпионом может произойти всё, что угодно. Мы сделали всё, что могли.