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Бонуччи: «„Ювентус“ сделал всё, что мог»

сегодня, 04:30
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от «Лиона» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 2:1).

Конечно, мы разочарованы. Мы знали, что «Лион» будет сидеть вдесятером за линией мяча и ждать нас, прижимаясь к своей штрафной. Мы создали много моментов, но в футболе нужны голы.

Очень жаль. Мы должны были намного лучше сыграть в первом тайме матча во Франции, когда мы создали очень мало и дали «Лиону» возможность забить. Такие поединки решаются в течение всех 120 минут.

Мы доказали, что наша физическая форма на хорошем уровне, мы давили на протяжении 95 минут, создали 4 или 5 явных голевых возможности, в то время как у «Лиона» был, мне кажется, всего один удар в створ. Но они прошли дальше, и мы их поздравляем.

Это был аномальный сезон, проводя решающие матчи турниров в июле и августе. Мы завоевали Скудетто, но знали, что с таким форматом в Лиге чемпионом может произойти всё, что угодно. Мы сделали всё, что могли.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:13
Загубили сезон этой игрой.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:24
Как видим этого очень мало.
112910415
112910415
сегодня в 05:07
А может он нынче немного ...
Mangur
Mangur
сегодня в 04:57
Браво великолепная сеньёра
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