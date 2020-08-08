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В Башкирии разрешили проведение матчей с 25% болельщиков на стадионах

сегодня, 09:26

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что проведение матчей РПЛ разрешено в Башкирии при заполнении трибун на 25% от вместимости стадиона.

Проведение матчей РПЛ сезона 2020/2021 разрешается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 25% от вместимости стадиона.

ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие в салоне автобусов дезинфицирующих средств и не допускать пассажиров без масок.

Ранее сообщалось, что матчи «Ростова» смогут посещать до 25% зрителей.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:32
Наверно там лучше знают
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