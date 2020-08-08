В Башкирии разрешили проведение матчей с 25% болельщиков на стадионах

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что проведение матчей РПЛ разрешено в Башкирии при заполнении трибун на 25% от вместимости стадиона.

Проведение матчей РПЛ сезона 2020/2021 разрешается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 25% от вместимости стадиона.

ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие в салоне автобусов дезинфицирующих средств и не допускать пассажиров без масок.