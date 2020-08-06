Матчи «Ростова» смогут посещать до 25% зрителей

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вчера, 16:25

Сообщается, что до 25% от общего количества зрителей «Ростов-Арены» смогут посещать матчи «Ростова» в предстоящем сезоне.

Первым домашним матчем «Ростова» в новом сезоне станет встреча РПЛ с «Зенитом» 15 августа. «Ростов-Арена» вмещает 43 472 человека.

«Домашние игры „Ростова“ сможет посещать до 25% от общего количества болельщиков на стадионе», - сообщил источник, который знаком с ситуацией.

Ранее стало известно, что на матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом» также впустят 25% болельщиков.