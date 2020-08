«Борнмут» объявил имя нового наставника команды. Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.

Новым главным тренером «вишен» стал . 42-летний специалист на протяжении восьми лет (2012-2020) работал ассистентом , который был уволен с должности наставника «Борнмута» первого августа.

We're delighted to confirm Jason Tindall as our new manager 🙌#afcb 🍒