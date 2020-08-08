Пути «Ювентуса» и Сарри разошлись

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри отправлен в отставку.
Напомним, что вчера «Юве» по сумме двух матчей потерпел поражение от «Лиона» и покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 турнира.
Минувший сезон «Ювентуса» стал худшим за последние 8 лет.
Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. https://t.co/rYAzQtGAg9 pic.twitter.com/oOYWGJGM4Y— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 8, 2020
( " Главный ", диваннй експерт России )...
( " Главный ", диваннй експерт России )...
сначала аякс в 1/4, потом лион в 1/8. ещё год подождали бы и вылетели бы из группы от каких-нибудь апоэлов и зенитов :)
сначала аякс в 1/4, потом лион в 1/8. ещё год подождали бы и вылетели бы из группы от каких-нибудь апоэлов и зенитов :)