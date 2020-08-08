Пути «Ювентуса» и Сарри разошлись

1596890900

сегодня, 15:48

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что главный тренер команды отправлен в отставку.

Напомним, что вчера «Юве» по сумме двух матчей потерпел поражение от «Лиона» и покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 турнира.

Минувший сезон «Ювентуса» стал худшим за последние 8 лет.