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Пути «Ювентуса» и Сарри разошлись

сегодня, 15:48

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри отправлен в отставку.

Напомним, что вчера «Юве» по сумме двух матчей потерпел поражение от «Лиона» и покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 турнира.

Минувший сезон «Ювентуса» стал худшим за последние 8 лет.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff ответ Charismatic (раскрыть)
сегодня в 19:02
Очевидно, что в спортивных достижениях Роналду не дал Ювентусу ничего. На его зарплату можно было пригласить трех-четырех хороших игроков на проблемные позиции, а не собирать бесплатный мусор по всей Европе.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 18:48
Да юве и без тренера выйграет кабинетную сериалку
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 18:47
кто следующий
Charismatic
Charismatic
сегодня в 18:45
Глупо было увольнять Сарри. Надо гнать раналду. ВСЯ игра строится вокруг него, все играют ради его статы. Никакой тренер не поможет, пока в команде раналда.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 18:42
Можно было увольнять еще в зимние каникулы. Ничего бы не изменилось )))
Aquilotti
Aquilotti
сегодня в 18:24
Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал!
Я тут был..
Я тут был..
сегодня в 18:22
Валеру Карпина купите!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:09
Во всё виноват Пенальтист.
Rheinfall
Rheinfall ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:01
Всё возможно , китайцы не любят когда сор из избы выносят... Но я лично ни Аллегри ни иных итальянских таГтеков более не хочу видеть у руля команды , надоели и как по мне сейчас в Италии слабое поколение тренеров....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:53
А почему Криску не выгнали с позором ?
dimagas2
dimagas2 ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 17:41
Сёмин и Семак в приоритете)))
BARRRS
BARRRS
сегодня в 17:41
Нашли крайнего. Как тренировать команду, которая подчиняется прихотям Португаля из Мадрида.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 17:39
Ура!!! Надо было это сделать ещё после 1 круга!! Как можно было уволить Макса!!! Как??
Шишанутый
Шишанутый ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 17:37
Возможно ты и прав. Посмотрим. Конте у вас уволят скорее всего после наезда на руководство китайцы его не простят. Вроде собераются Алегри поставить.
Rheinfall
Rheinfall ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
сегодня в 17:35
По любому)
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 17:33
Наконец-то физручелло выкинули, хоть позориться может быть перестанут.
Rheinfall
Rheinfall ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:33
да много их , не глупых тренеров , но это еще и не говорит что он хороший тренер. Конте вон у нас , тоже вроде не глупый , но я лично не скажу что он хороший тренер , ибо зачастую не знает что с игроками делать. а его 3-5-2 схема тупо не канает и не видать его вариативности
Шишанутый
Шишанутый ответ бензиновый учитель физкультуры (раскрыть)
сегодня в 17:28
Всем надо, но не все могут себе повзолить такую роскошь иметь в составе лучшего игрока в истории футбола. И даже в 35 лет он продолжает тащить не вероятный спортсмен и профессионал своего дела!!
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:15
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 17:13
    конечно же псж, кому же оно надо еще) там тем более прокатит бей плыви
    shlomo
    shlomo ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 17:12
    Глянул....вечером отпишусь....:))))))
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 17:07
    Ещё и гейшу гнать надо
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 17:06
    Скоро все узнаем.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ dino-hsv (раскрыть)
    сегодня в 17:05
    От Аякса вылетали с Алегри и из за того матча его уволили. Сарри за Лион уволили. Для Юве важно добится успеха в Лч и за это спрашивают с тренеров.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 17:05
    Не люблю слухи, но вроде хотят Пирло назначить.
    allemz
    allemz
    сегодня в 17:03
    Упс :)
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Rheinfall (раскрыть)
    сегодня в 17:02
    Хороший тренер должен быть вариативен и иметь разные тактики в своем арсенале. Почетино же не глупый тренер он видит возраст и характеристики игроков, знает их сильные качества и построит игру так чтобы их использовать. Или откажется от предолжения если не знает как улучшить Ювентус чтобы не портить свою репутацию. Бей-беги в Италии не прокатит. Роналду не известно еще останется ли в Юве на него спрос высок. Псж может его купить!!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 17:01
    там своя итальянская кухня - без пол литра Не понять...
    ( " Главный ", диваннй експерт России )...
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 17:01
    забавно, что для туринских только со второго раза дошло :)

    сначала аякс в 1/4, потом лион в 1/8. ещё год подождали бы и вылетели бы из группы от каких-нибудь апоэлов и зенитов :)
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    сегодня в 16:53
    Дед за два сезона наувольнялся себе на беспечную старость )))
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