Паратичи может быть уволен из «Ювентуса» вслед за Сарри

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может быть уволен, как и главный тренер команды Маурицио Сарри.
Уточняется, что Паратичи должен был взять на себя львиную часть ответственности за провал туринского клуба в этом году.
Именно Паратичи подтолкнул Павла Недведа и Андреа Аньелли на то, чтобы клуб расстался с Массимилиано Аллегри в прошлом году.
Вакантную должность займет Федерико Керубини, который занимается теми же обязанностями в «Юве», что и Паратичи.