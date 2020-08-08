Паратичи может быть уволен из «Ювентуса» вслед за Сарри

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сегодня, 16:20

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может быть уволен, как и главный тренер команды .

Уточняется, что Паратичи должен был взять на себя львиную часть ответственности за провал туринского клуба в этом году.

Именно Паратичи подтолкнул Павла Недведа и Андреа Аньелли на то, чтобы клуб расстался с Массимилиано Аллегри в прошлом году.

Вакантную должность займет Федерико Керубини, который занимается теми же обязанностями в «Юве», что и Паратичи.