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Паратичи может быть уволен из «Ювентуса» вслед за Сарри

сегодня, 16:20

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может быть уволен, как и главный тренер команды Маурицио Сарри.

Уточняется, что Паратичи должен был взять на себя львиную часть ответственности за провал туринского клуба в этом году.

Именно Паратичи подтолкнул Павла Недведа и Андреа Аньелли на то, чтобы клуб расстался с Массимилиано Аллегри в прошлом году.

Вакантную должность займет Федерико Керубини, который занимается теми же обязанностями в «Юве», что и Паратичи.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 18:15
«Ювентус» сейчас рискует кризис «Милана»: как раз те же проблемы, что и в 2011-2012 годах: стареющая основа, невнятные решения менеджмента, раздутый бюджет расходов.
BagioR
BagioR
сегодня в 17:40
Пофигу. Главное жующий бычок свалил
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 17:33
Уволить Паратичи и Недведа!! На них огромная вина за проблемы клуба!! УВОЛИТЬ!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:12
Не справился - уходи.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:53
Короче соучастник заговора против Аллегри
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:46
Не может быть, а сто процентов должен быть уволен.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:43
Не в коем случае, этот гений должен остаться и дальше продолжать строить "великий гоббостан"
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:40
Этого еще более сильным пинком отправлять восвояси, чем Сарри
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 16:37
Учитывая последнего сезона трансферы, то он даже больше заслужил быть уволенным, чем Сарри!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:26
Все верно. Тоже его выгнать надо!
juvenale
juvenale
сегодня в 16:26
Так он же был лучшим генеральным директором)))
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