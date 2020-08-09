Лэмпард: «Матч с „Баварией“ — бесценный опыт для наших молодых игроков»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Баварии» (1:4).

В самом начале матча мы пропустили два гола, что не может не расстраивать. Тем не менее, мне хотелось бы обратить внимание на то, как мы сумели ответить на это, и индивидуальные выступления большинства игроков команды.

Это бесценный опыт для наших молодых футболистов. Им предоставилась возможность сыграть с невероятной «Баварией», на счету игроков которой огромное количество матчей в Лиге чемпионов и сотни выходов за свой клуб.

У нас же для многих футболистов этот сезон был дебютным. Рис Джеймс ни в чем не уступил своим оппонентам и выдал невероятный матч.

Я знаю, как должна развиваться эта команда, вижу все её плюсы и минусы. Мы до конца оставались в игре, сумели сократить отставание в счете до минимума и не использовали ряд полумоментов.

После этого мы пропустили обидные голы, которые стали следствием индивидуальных ошибок. Это была интересная игра, в которой я увидел много положительных моментов. Безусловно, мы расстроены поражением, но мы обязательно вернемся.