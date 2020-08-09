Сетьен: «Мы сделали шаг, который хотели сделать»

Главный тренер «Барселоны» поделился эмоциями после победы своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Мы сделали лишь шаг. На первых минутах «Наполи» заставил нас серьезно попотеть. У них отличная команда. Нам пришлось оборняться всеми силами. Если бы им удалось забить второй мяч, они получили бы заряд уверенности, поэтому мы старались не допустить этого, но нам пришлось изрядно понервничать.

Лионель Месси получил довольно серьезный ушиб [в столкновении с Кулибали], но я не думаю, что это повреждение станет для него большой проблемой.

Мы сделали шаг, который хотели сделать. Теперь будем надеяться, что нам удастся показать в последующих матчах тот же решительный настрой, который мы продемонстрировали здесь. Команда играла хорошо, и мы заслужили эту победу.