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Сетьен: «Мы сделали шаг, который хотели сделать»

сегодня, 08:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после победы своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Мы сделали лишь шаг. На первых минутах «Наполи» заставил нас серьезно попотеть. У них отличная команда. Нам пришлось оборняться всеми силами. Если бы им удалось забить второй мяч, они получили бы заряд уверенности, поэтому мы старались не допустить этого, но нам пришлось изрядно понервничать.

Лионель Месси получил довольно серьезный ушиб [в столкновении с Кулибали], но я не думаю, что это повреждение станет для него большой проблемой.

Мы сделали шаг, который хотели сделать. Теперь будем надеяться, что нам удастся показать в последующих матчах тот же решительный настрой, который мы продемонстрировали здесь. Команда играла хорошо, и мы заслужили эту победу.

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Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Incredulous больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
shlomo
shlomo
сегодня в 08:51, ред.
В принципе ожидаемый результат...Барса по всем статьям превзошла Наполи и по праву прошла дальше....каталонцы были лучше в реализации моментов...и, конечно же, в очередной раз сказал свое веское слово гениальный Мессеныш....итальяшки вроде бы старались активно играть весь матч и идти вперед, но не хватало им ни скорости, ни выдумки впереди....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:47
Благодаря Месси.
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