Лебедев: «Очень сомневаюсь, что Федун снимет „Спартак“ с чемпионата»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата из-за предвзятого судейства.

Леонид Федун вчера высказался на эмоциях и сгоряча, я очень сомневаюсь, что он примет подобное решение. Такое решение, это достаточно серьезный шаг, потому что «Спартак» — это клуб с богатым прошлым, с большими традициями, с огромной армией болельщиков и не только в России. Я думаю, что этими словами Федун хотел поставить самым серьезным способом вопрос перед руководством РФС , связанный с судейским сообществом и судейскими ошибками в нашем футболе. Я думаю, что сегодня Федуна поддержат очень многие клубы, потому что мы все видим, что в РПЛ нет ни одного клуба, который не страдает от судейских ошибок. В некоторых матчах эти решения влияли на серьезный итог матчей и на турнирное положение.

Слишком много в нашем чемпионате судейских ошибок, приглашение иностранных специалистов эту проблему не решает. Мы проверяли на детекторе лжи и вызывали арбитров на заседание судейских комитетов, но проблема не решается. Я думаю, что перед господином Кашшаи и Дюковым сейчас стоит проблема номер один — необходимость решения данного вопроса.

Леонид Федун этим своим горячим заявлением хочет подтолкнуть все руководство РФС и в первую очередь Дюкова к тому, чтобы были приняты самые неотложные и скорые меры. Первый тур и уже такой скандал и судейская ошибка из-за которого «Спартак» теряет очки. Я не могу сказать, что это заговор судей, намеренная ошибка, подкуп или еще что-то. Пусть РФС занимается и выносит решение, но то, что в этом вопросе нужно что-то делать, как можно скорее, это понимают, безусловно все. Я думаю, что Дюков в ближайшее время должен объявить, какое-то судьбоносное решение по этой ситуации. Может быть, стоит приглашать больше иностранных арбитров, у нас в стране 2-3 арбитра, которым клубы РПЛ доверяют.

Я не думаю, что есть тайный заговор в российском футболе против «Спартака», что якобы их специально душат. На сегодняшний день «Зенит» по праву является сильнейшим клубом России. У них сильный состав и хорошая поставленная игра. Если мы будем так углубляться, то можем дойти до того, что это была месть «Спартаку» за то, что они подписали Кокорина. Говорилось много, что его хотел подписать не только «Спартак», но и «Локомотив» и еще некоторые клубы. Были слухи, что звонили соответствующие люди и говорили всем заинтересованным, чтобы Кокорина не трогали и оставили его там, где он есть. Федун же сказал, что не согласен, он его забирает, и типа это была месть Федуну. Конечно, можно до этого углубиться, но, как говорится, мы свечку не держали.