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Игрок «Ахмата» Ненахов: «С „Арсеналом“ сыграли достаточно организованно»

сегодня, 10:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов подвел итоги матча первого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

Первая игра в новом сезоне. Понятно, что и мы, и соперник хотели победить. Желание выиграть присутствовало с обеих сторон. В целом же, думаю, была ничейная игра. У «Арсенала» есть индивидуально сильные игроки в атаке, которые могут доставить проблемы. Но если мы не пропустили, значит справились со своей задачей. Сыграли достаточно дисциплинированно и организованно.

В следующем туре «Ахмат» сыграет со «Спартаком».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:15
Ничья не самый плохой результат на выезде с Арсеналом.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:11
Зрителям матч наверняка не понравился.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:04
тоска зелёная а не игра))))
drug01
drug01
сегодня в 10:55
Желаем удачи вперёд
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:55
Скучный матч был.
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