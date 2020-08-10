Игрок «Ахмата» Ненахов: «С „Арсеналом“ сыграли достаточно организованно»

Защитник «Ахмата» подвел итоги матча первого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

Первая игра в новом сезоне. Понятно, что и мы, и соперник хотели победить. Желание выиграть присутствовало с обеих сторон. В целом же, думаю, была ничейная игра. У «Арсенала» есть индивидуально сильные игроки в атаке, которые могут доставить проблемы. Но если мы не пропустили, значит справились со своей задачей. Сыграли достаточно дисциплинированно и организованно.