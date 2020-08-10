Гендир «Сочи»: «О судействе говорят слишком много. Надо выигрывать на поле»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, ВАР. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты.
Что касается матча, то я доволен, что команда даже пока в таком составе после болезни неплохо себя проявила, до конца боролась, отдала полностью все силы.
Было видно, что мы не сложили оружие, самое главное в команде – это единство коллектива.
Поблагодарил бы я и «Спартак», хороший старт с таким соперником. Были моменты и у «Спартака», и у нас. Игра была насыщена моментами, была зрелищной, мы автобусом не стояли.
Если быть, честным, то наоборот, помогал. Первый гол Спартака это ведь заслуга и судьи
Если быть, честным, то наоборот, помогал. Первый гол Спартака это ведь заслуга и судьи
Был же нормальный игрок Соболев. Перешел в Спартак и сплошные скандалы и истерики на поле. Тут же настроили человека, что на поле надо не играть, а гавкать на судью и соперников.
Был же нормальный игрок Соболев. Перешел в Спартак и сплошные скандалы и истерики на поле. Тут же настроили человека, что на поле надо не играть, а гавкать на судью и соперников.
Заметил что народ привык 77 ложками жрать. Проблема общая. Проблема судейства. Не только Спартака. А вы привыкли жить по принципу: "Моя хата с краю "
Развития нашего спорта не будет с таким отношением к делу.
Заметил что народ привык 77 ложками жрать. Проблема общая. Проблема судейства. Не только Спартака. А вы привыкли жить по принципу: "Моя хата с краю "
Развития нашего спорта не будет с таким отношением к делу.
За весь матч в сумме Сочи насоздавал 1.5 момента. Кроме навесов в штрафную и броуновской суеты ничего не было.
А моменты вам создали иуды, которые ошибочно считают себя футбольными судьями. 🤑
За весь матч в сумме Сочи насоздавал 1.5 момента. Кроме навесов в штрафную и броуновской суеты ничего не было.
А моменты вам создали иуды, которые ошибочно считают себя футбольными судьями. 🤑
с игры сочинцы не забили ни одного мяча! а что толку уповать на нереализованные Полозом моменты? у Спартака их еще на 3-4 голла было, они на счет на табло не влияют. не забили сочинцы сами, вытянули их свистуны.
с игры сочинцы не забили ни одного мяча! а что толку уповать на нереализованные Полозом моменты? у Спартака их еще на 3-4 голла было, они на счет на табло не влияют. не забили сочинцы сами, вытянули их свистуны.
А здесь как было?
Газпромовский ВАР вас вытащил с 2-0
Думай о чём говоришь не позорь себя и клуб
Как вы поступили с РОСТОВОм все ПОМНЯТ
А здесь как было?
Газпромовский ВАР вас вытащил с 2-0
Думай о чём говоришь не позорь себя и клуб
Как вы поступили с РОСТОВОм все ПОМНЯТ
Уже в первом тайме счёт мог быть 4-1, например.
Радуйтесь, что судья вытащил вас за уши в концовке.
И почему с Сочи связано столько грязных скандалов в РПЛ???
Уже в первом тайме счёт мог быть 4-1, например.
Радуйтесь, что судья вытащил вас за уши в концовке.
И почему с Сочи связано столько грязных скандалов в РПЛ???
И соглашусь, что Спартак должен бережнее и сплкойнее относиться к реализации, перенастрой Тедеско на лицо, не нравится мне тренер.
И соглашусь, что Спартак должен бережнее и сплкойнее относиться к реализации, перенастрой Тедеско на лицо, не нравится мне тренер.
Левые пенальти еще нужно реализовать.
Немного статистики, как играли Сочи и арбитры:
Спартак - Сочи:
Фолы: 15-5
Сейвы: 0-5
Левые пенальти еще нужно реализовать.
Немного статистики, как играли Сочи и арбитры:
Спартак - Сочи:
Фолы: 15-5
Сейвы: 0-5
А Федуну для успокоения нужно позволить самому назначать судью на матч его команды, а так же присутствовать у телевизора в ВАР -комнатухах. И то результата не будет...
А Федуну для успокоения нужно позволить самому назначать судью на матч его команды, а так же присутствовать у телевизора в ВАР -комнатухах. И то результата не будет...
Человек делает вид, что не понимает элементарных вещей: в футболе не бывает мелочей - судьбу матча порой решает всего один момент. Когда в каждой игре у тебя отбирают три стопроцентных момента - пенальти, голы, - то ты проигрываешь. Будь ты хоть Барселона. Почему эти защитники Газпрома не напишут, что Зенит в игре с Химками победил исключительно из-за пенальти, так пусть пенальти отменят. Что? Страшно без пендаля в финале? То-то же. Так не пишите глупостей больше.
Человек делает вид, что не понимает элементарных вещей: в футболе не бывает мелочей - судьбу матча порой решает всего один момент. Когда в каждой игре у тебя отбирают три стопроцентных момента - пенальти, голы, - то ты проигрываешь. Будь ты хоть Барселона. Почему эти защитники Газпрома не напишут, что Зенит в игре с Химками победил исключительно из-за пенальти, так пусть пенальти отменят. Что? Страшно без пендаля в финале? То-то же. Так не пишите глупостей больше.