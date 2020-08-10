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Гендир «Сочи»: «О судействе говорят слишком много. Надо выигрывать на поле»

сегодня, 09:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, ВАР. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты.

Что касается матча, то я доволен, что команда даже пока в таком составе после болезни неплохо себя проявила, до конца боролась, отдала полностью все силы.

Было видно, что мы не сложили оружие, самое главное в команде – это единство коллектива.

Поблагодарил бы я и «Спартак», хороший старт с таким соперником. Были моменты и у «Спартака», и у нас. Игра была насыщена моментами, была зрелищной, мы автобусом не стояли.

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Все комментарии
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 10:26
Как судья мешал спартаковцам забивать голы????
Если быть, честным, то наоборот, помогал. Первый гол Спартака это ведь заслуга и судьи
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Блин, да Спартаку нужно начать с себя. Вспомнить, сколько очков судьи подарили Спартаку в прошлом году. Навести элементарный порядок в команде.
Был же нормальный игрок Соболев. Перешел в Спартак и сплошные скандалы и истерики на поле. Тут же настроили человека, что на поле надо не играть, а гавкать на судью и соперников.
beefs
beefs
сегодня в 10:18
а по мне так это вернули 2 балла за прошлый чемпионат, правда искусственно...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:17
Почитал комментарии.
Заметил что народ привык 77 ложками жрать. Проблема общая. Проблема судейства. Не только Спартака. А вы привыкли жить по принципу: "Моя хата с краю "
Развития нашего спорта не будет с таким отношением к делу.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 10:15
😂🤣Про какие моменты он говорит?!
За весь матч в сумме Сочи насоздавал 1.5 момента. Кроме навесов в штрафную и броуновской суеты ничего не было.
А моменты вам создали иуды, которые ошибочно считают себя футбольными судьями. 🤑
112910415
112910415
сегодня в 10:12
что ему ещё говорить ? в таком месте работает ...
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
сегодня в 10:07
Все верно. Сочи не против Ревла играл, а против нынешнего такого Спартака, без особой игры, но с большимт претензиями. Отсюда и вой.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:06
С таким судьей на поле фиг что решишь.
за
за ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:05, ред.
так я о том и пишу. а исходя из логики этого гендира, можно собрать команду футболистов любого качества, хоть дворовую команду и зарядить судей на фолы и пенальти! и всех дел!

с игры сочинцы не забили ни одного мяча! а что толку уповать на нереализованные Полозом моменты? у Спартака их еще на 3-4 голла было, они на счет на табло не влияют. не забили сочинцы сами, вытянули их свистуны.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рыжая Борода (раскрыть)
сегодня в 10:05
Были моменты, и хорошо что не везло Полозу
LOpp
LOpp
сегодня в 10:04
иди на 3 буквы подстилка газовая
stavr74
stavr74
сегодня в 10:03
Вот именно на поле.
А здесь как было?
Газпромовский ВАР вас вытащил с 2-0
Думай о чём говоришь не позорь себя и клуб
Как вы поступили с РОСТОВОм все ПОМНЯТ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ за (раскрыть)
сегодня в 10:01
Им класса не хватило, как и нам для уверенной победы. Но полузащита сочинцев была хороша, особенно Нобоа
makkie
makkie
сегодня в 09:59
Отскочил Сочи.
Уже в первом тайме счёт мог быть 4-1, например.
Радуйтесь, что судья вытащил вас за уши в концовке.

И почему с Сочи связано столько грязных скандалов в РПЛ???
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:58
Игра была равная и Сочи приятно удивил, понравилась команда, кроме терехова у которого все на лице написано.
И соглашусь, что Спартак должен бережнее и сплкойнее относиться к реализации, перенастрой Тедеско на лицо, не нравится мне тренер.
valeron4321
valeron4321
сегодня в 09:52
Все правильно сказал гендиректор газпромовского фарм клуба Сочи.
Левые пенальти еще нужно реализовать.
Немного статистики, как играли Сочи и арбитры:
Спартак - Сочи:
Фолы: 15-5
Сейвы: 0-5
за
за
сегодня в 09:52
Так почему сочинцы то с игры не забили ни одного мяча??? Забивайте сами, а не липовые пенальти исполняйте!!!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 09:51
у Сочи не было ни одного момента )))...но к игрокам Сочи у меня лично претензий нет, к Федотову почти нет вопросов, а мнение чинуш из проекта-2 не интересует
blitz
blitz
сегодня в 09:51
Газпромовский Казарцев и Еськов вытащили Сочи за уши.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 09:51
А причём здесь Газпром? Какое ему дело до середняка последних лет?
А Федуну для успокоения нужно позволить самому назначать судью на матч его команды, а так же присутствовать у телевизора в ВАР -комнатухах. И то результата не будет...
denmig
denmig
сегодня в 09:50
2 гола надо забивать, потому что ВАР их отменит, 2 гола надо забивать, потому что ВАР поставит 2 пенальти, 1 гол надо забивать, потому что могут просто пропустить и 1 гол надо забивать, чтобы выиграть. Итого : 6 голов !!! И это называется - надо выигрывать на поле !!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:49
Когда не умеешь играть, только и остаётся, что жаловаться на судейство. Спартачок похож на умирающего, дергающегося в предсмертных конвульсиях
d_fincher
d_fincher
сегодня в 09:47, ред.
Он думает это ловкий риторический приём: что - отменили пенальти? а вы забивайте больше!

Человек делает вид, что не понимает элементарных вещей: в футболе не бывает мелочей - судьбу матча порой решает всего один момент. Когда в каждой игре у тебя отбирают три стопроцентных момента - пенальти, голы, - то ты проигрываешь. Будь ты хоть Барселона. Почему эти защитники Газпрома не напишут, что Зенит в игре с Химками победил исключительно из-за пенальти, так пусть пенальти отменят. Что? Страшно без пендаля в финале? То-то же. Так не пишите глупостей больше.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 09:46
Что ни матч со спартаком, то скандал, стиль игры у них такой, от Заремы.
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 09:46
Благодари судью, 14ок
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 09:44
В прошлый раз когда Спартаку присудили неправомерную победу на Сочи-ну бывает,здесь же развели порасячий визг,противно...
Смольчик
Смольчик
сегодня в 09:41
Спартак давно на поле сам не выигрывает, или матч купит, или судью.
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 09:40
Пусть свистуны оденут газпромовские футболки и разговоров не будет
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:38
и тут я согласен))) сами виноваты)))
Заброда
Заброда
сегодня в 09:36
Оченть верно сказал.
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