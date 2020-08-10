Семак: «„Спартаку“ абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» порассуждал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.

Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. В новом сезоне, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача. Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон. Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов.