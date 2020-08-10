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Семак: «„Спартаку“ абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов»

сегодня, 10:09

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.

Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. В новом сезоне, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача. Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон. Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:29
Семак прав и вовсе не прикалывается . Сыгран один матч из 30-ти. Потеряны очки НЕ с прямыми конкурентами за еврокубки. И если этот матч по спортивному разозлит команду, будет только лучше. Брать очки с Локо, ЦСКА, Зенитом - это не только набирать самим, но и отнимать у конкурентов.. А с судейством всё должно наладится...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
сегодня в 10:26
Подскажи пожалуйста мне клоуну где в итоговой таблице голы с игры по всем правилам?)))))))
Лакшери
Лакшери
сегодня в 10:26
Спартак в группе ЛЧ забил 1 гол и пропустил 18. Порой даже хочется чтоб они попали в ЛЧ))
starche
starche ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 10:26
Не надо говорить неправду, Зенит действительно сейчас самый сильный клуб. Если ты знаешь более достойного - назови!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:24
Роттенберг: "Казарцеву и Еськову теперь абсолютно по силам купить путёвку на Канары и отдыхать там пол года"
starche
starche
сегодня в 10:23
В число претендентов на ЛЧ мясо не входит, есть более достойные претенденты.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:23
Ты видимо СУПЕРКУБОК НЕ СМОТРЕЛ.
YS007
YS007
сегодня в 10:19
Чтобы опять там опозориться 7-0, нет уж извольте.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:19
А толку всё равно сольёт.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:18
Посмотри итоговую таблицу чемпионата )))
Нам теперь можно и над Спартаком посмеяться
blitz
blitz
сегодня в 10:18
Семак балабол.И без админресурса его уровень это тренер Уфы
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 10:17
С хорошим настроением !!!! - это он постебался? Не мешал бы газпром Спартаку, так и были бы в ЛЧ.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
сегодня в 10:17
Сергей Богданович, ну зачем так то. Совсем уж жестоко поиздевался.
Спартаку сейчас и так плохо )))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:17
не думаю))) федун против)))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:16, ред.
Семаку легко говорить. Его клуб тащили весь сезон. И в полуфинале Кубка отменили чистый гол Спартака и пенальти. А в финале не заметили фол Ракицкого, который тянул на дисквалификацию и красную, так как был крайней степени жестокости. Более того, Ракицкий, сыграв в ногу соперника, еще и набросился на него с кулаками. Итог? Итог стеснительная желтая карточка.

Не надо Семаку высказываться на эту тему. Когда перестанет твой Газпром Спартаку ставить подножки, тогда и поговорим. А пока лучше не проявляться тебе, Сергей. Мы про тебя уже кое-что поняли.
Faustello
Faustello ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:16, ред.
Потролил Тарасовских))
Conzor
Conzor
сегодня в 10:14
Спартаку по силам только пердив.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:13
Сергей, займитесь своей командой, вы сами то как и сочи с игры никак забить не можете
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 10:13
Звучит как издевательство
cska1948
cska1948
сегодня в 10:11
"...Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов."
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С таким судейством, как вчера СпаМу по силам не только за ЛЧ бороться, на и за золото в чемпионате!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:11
Ахахах! Подкалывает Семак!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:10
С таким судейством тяжело
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