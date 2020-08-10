Семак: «„Спартаку“ абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.
Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. В новом сезоне, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача. Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон. Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов.
Нам теперь можно и над Спартаком посмеяться
Нам теперь можно и над Спартаком посмеяться
Спартаку сейчас и так плохо )))
Спартаку сейчас и так плохо )))
Не надо Семаку высказываться на эту тему. Когда перестанет твой Газпром Спартаку ставить подножки, тогда и поговорим. А пока лучше не проявляться тебе, Сергей. Мы про тебя уже кое-что поняли.
Не надо Семаку высказываться на эту тему. Когда перестанет твой Газпром Спартаку ставить подножки, тогда и поговорим. А пока лучше не проявляться тебе, Сергей. Мы про тебя уже кое-что поняли.
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С таким судейством, как вчера СпаМу по силам не только за ЛЧ бороться, на и за золото в чемпионате!
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С таким судейством, как вчера СпаМу по силам не только за ЛЧ бороться, на и за золото в чемпионате!