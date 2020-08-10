Широков: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание владельца клуба Леонида Федуна, который после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), выражая недовольство судейством, заявил, что снимет команду с чемпионата.
Федун – человек слова, сказал – сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства.
К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все.
Карпин : «Все цитаты или высказывания Федуна надо делить на 100».
Карпин : «Все цитаты или высказывания Федуна надо делить на 100».
Медведев, выходит, следующий на "царство".
Медведев, выходит, следующий на "царство".
Самое правильное решение было бы продать Спартак нормальному, не истеричному собственнику, и всё бы у команды наладилось.
С Федуном у руля Спартак - Рабыня Изаура...)))
Самое правильное решение было бы продать Спартак нормальному, не истеричному собственнику, и всё бы у команды наладилось.
С Федуном у руля Спартак - Рабыня Изаура...)))
В случае если Федун заднюю включит, то с него можно спросить как с гада!
А вы уже отмазывать его начинаете, а это только подтверждает, что вы сами знаете кто он!!!
В случае если Федун заднюю включит, то с него можно спросить как с гада!
А вы уже отмазывать его начинаете, а это только подтверждает, что вы сами знаете кто он!!!
А вот, что говорит человек, который знает намного больше чем ты:
Карпин: Все, что говорит Федун, надо делить на 100.
По простому Федун шалабол и вот увидите заднюю включит. Да ещё и торговаться будет как последний барыга!
А вот, что говорит человек, который знает намного больше чем ты:
Карпин: Все, что говорит Федун, надо делить на 100.
По простому Федун шалабол и вот увидите заднюю включит. Да ещё и торговаться будет как последний барыга!
Вот мы и видим сколько прикормленных дурачков у кормушки.
Ждем экспертов Быстрова и Аршавина.
Вот мы и видим сколько прикормленных дурачков у кормушки.
Ждем экспертов Быстрова и Аршавина.