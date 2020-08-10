Широков: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал высказывание владельца клуба Леонида Федуна, который после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), выражая недовольство судейством, заявил, что снимет команду с чемпионата.

Федун – человек слова, сказал – сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства.

К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все.