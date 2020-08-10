ГлавнаяНовости

Широков: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

сегодня, 11:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание владельца клуба Леонида Федуна, который после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), выражая недовольство судейством, заявил, что снимет команду с чемпионата.

Федун – человек слова, сказал – сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства.

К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все.

Все новости
Игрок «Ахмата» Ненахов: «С „Арсеналом“ сыграли достаточно организованно»
Сегодня, 10:52 Комментарии7
Семак: «„Спартаку“ абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов»
Сегодня, 10:09 Комментарии85
Конте: «Успехи в Европе очень важны и дают возможность получить опыт»
Сегодня, 09:59 Комментарии7
Гендир «Сочи»: «О судействе говорят слишком много. Надо выигрывать на поле»
Сегодня, 09:35 Комментарии41
Вартапетов: «Это наглое убийство самого популярного российского клуба»
Сегодня, 09:20 Комментарии25
Даудов: «С каждым матчем команда „Ахмата“ будет лучше взаимодействовать»
Сегодня, 09:12 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:51
Широков: «Федун – человек слова, сказал – сделает»
Карпин : «Все цитаты или высказывания Федуна надо делить на 100».
Nimbles
Nimbles
сегодня в 12:27
Нужно слово сдержать обязательно. Вся страна ждет этого, надоело нытье.
kastites
kastites
сегодня в 12:25
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 12:22
    Ты пропустил важную фигуру. Там в РФС еще Митрофанов заседает, следующий преемник - тоже из структуры Газпрома.
    makkie
    makkie ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 12:19
    Да у них там конвейер: Мутко, Фурсенко, Дюков... из гендиректоров Зенита в президенты РФС. Прямо преемственность поколений.

    Медведев, выходит, следующий на "царство".
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    сегодня в 12:17
    Сгоряча сказал, на эмоциях и чувстве несправедливости и вселенского заговора вот и все. Те кому он не нравится не упустят момент теперь, чтоб не позлорадствовать и не предъявить свои уличные понятия. Только вот Федуну до них нет дела, вряд ли он это важным считает.
    Багров-брат
    Багров-брат
    сегодня в 12:17
    Если Лёня может сам решить судьбу "народной" команды, насколько же она народна?
    Самое правильное решение было бы продать Спартак нормальному, не истеричному собственнику, и всё бы у команды наладилось.
    С Федуном у руля Спартак - Рабыня Изаура...)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 12:13
    Медведева , если и могут посадить,то в другое место и на определенный срок.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    сегодня в 12:13
    Смешно сказал спартаковец Шировов.
    Bolshoy
    Bolshoy
    сегодня в 12:09
    Федуну стоит вспомнить в честь кого названа команда. Сняться с чемпионата - предать "Спартак" !!! Болельщик ЦСКА
    cska1948
    cska1948 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 12:07
    Тогда придётся назначать нового гендира в Зенит, а зачем всё так усложнять?
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 12:03, ред.
    Ты сам то понимаешь, что ты пишешь? Кто заставлял Федуна словами раскидываться? А вот теперь для Федуна момент истины, либо ты человек слова, либо шалабол на все времена!!!
    В случае если Федун заднюю включит, то с него можно спросить как с гада!
    А вы уже отмазывать его начинаете, а это только подтверждает, что вы сами знаете кто он!!!
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 11:58
    Ждём, сегодня должны снять с чемпа спам, иначе фердун балоболка розовая
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:57
    Широков как Федун только болтает....
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 11:55
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      сегодня в 11:54
      Карпин: высказывание Федуна можно делить на 100 процентов
      makkie
      makkie ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 11:50
      Могут ведь и Медведева посадить.
      Добряк
      Добряк
      сегодня в 11:48
      Федун- человек слова. Обещал отдать Спартак болельщикам...
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 11:47
      Сейчас многие поклонники Зенита подначивают Федуна, пытаются поймать за слово человека, чей клуб засуживают снова и снова. Этично ли это?
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 11:46
      Это заговор не против СпаМа, это заговор ЗА Зенит! Вот ещё Геркуса в кресло Прядкина посадят и совсем КРАСОТА настанет!
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 11:41
      Широков подкалывает федуна, в принципе федуна ненавидят отсюда и подколы со стороны Карпина, Юрана, Широкова.
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 11:41
      Федун человек слова?
      А вот, что говорит человек, который знает намного больше чем ты:
      Карпин: Все, что говорит Федун, надо делить на 100.
      По простому Федун шалабол и вот увидите заднюю включит. Да ещё и торговаться будет как последний барыга!
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      сегодня в 11:41
      Опять заговор против Спартака, это им карма прилетела за беспредел 90х.
      Миротворец Мышкин.
      Миротворец Мышкин.
      сегодня в 11:40
      Как разом все спартаковские недоброжелатели стали брать Федуна на слабо! Очень гнилостно выглядит это всё...
      n272nm
      n272nm
      сегодня в 11:39
      Рома - знатный тролль! Кстати, а где новость о снятии Спартака с чемпионата?!
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 11:39
      заговор против Спартака нет.
      Армейская душа
      Армейская душа
      сегодня в 11:38
      Нет - нафедунит как в случае с передачей клуба болельщикам
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 11:38
      Режим "Шестёрка - детектед" активирован!
      Вот мы и видим сколько прикормленных дурачков у кормушки.
      Ждем экспертов Быстрова и Аршавина.
      G12ridul
      G12ridul
      сегодня в 11:37
      Мало верится в слова замполита-еврея киевского.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100