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Шимански: «Если продолжим в том же ключе, сможем одолеть любого в РПЛ»

сегодня, 01:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шимански прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в 1-м туре чемпионата России.

— Перед началом сезона ты поменял игровой номер (Прим. — с №11 на №53) и сразу оформил дубль из голевых передач. Это как-то связано?

— Возможно, мне сразу стоило быть повнимательнее с выбором (улыбается). Под номером 53 я уже выступал в Польше. Для меня было важно вернуться к нему. Счастлив, что нам удалось победить «Урал». Три очка в дебютном матче сезона – что может быть лучше! Теперь хотим не сбавлять обороты и продолжать играть в свой футбол.

— Вторую голевую передачу ты отдал в результате углового. Это как-то наигрывалось на тренировках?

— Да, мы наигрывали такие подачи. На тренировках, правда, получалось похуже (смеётся). Зато в игре удалось сделать отличную подачу на Слая. Рад, что он забил. Если продолжим действовать в том же ключе, нам по силам одолеть любого соперника в чемпионате.

— Удивился, что тебя не выбрали лучшим игроком матча?

— Нет, для меня куда важнее победа всей команды. Мы сыграли отлично. Хотя не скрою, всегда приятно, когда партнёры забивают с моих передач.

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сегодня в 01:47
Одолеете но не любого
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