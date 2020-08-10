Казарцев — о пенальти в матче «Спартака»: «Это не такая серьёзная ошибка»

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал свою работу в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому. Полиграф? Не пожелаю никому этого, не понимаю, в чем меня обвиняют, официального вызова на детектор лжи я не получал.

Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движение и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.

Конфликт с Кашшаи? Его нет, я принимаю решения своего начальника. После матча я видел повтор эпизода, единственное отличие — интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка.

Почему Еськов не отправил меня смотреть ВАР? Нужно знать минимум протокола системы ВАР. Видеопомощник должен быть уверен в явной ошибке судьи в поле. Я был уверен в том, что был фол Жиго на нападающем. Еськов не направил меня на просмотр ВАР, так как это не явная ошибка.