Казарцев — о пенальти в матче «Спартака»: «Это не такая серьёзная ошибка»

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал свою работу в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому. Полиграф? Не пожелаю никому этого, не понимаю, в чем меня обвиняют, официального вызова на детектор лжи я не получал.
Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движение и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.
Конфликт с Кашшаи? Его нет, я принимаю решения своего начальника. После матча я видел повтор эпизода, единственное отличие — интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка.
Почему Еськов не отправил меня смотреть ВАР? Нужно знать минимум протокола системы ВАР. Видеопомощник должен быть уверен в явной ошибке судьи в поле. Я был уверен в том, что был фол Жиго на нападающем. Еськов не направил меня на просмотр ВАР, так как это не явная ошибка.
В игре с Локо с ЦСКА, когда был назначен пенальти в ворота ЦСКА, а арбитр в поле не назначил пенальти за игру рукой, его сразу же отправили смотреть эпизод.
Возникает закономерный вопрос, у нас VAR работает только для Локо и зенита?
В игре с Локо с ЦСКА, когда был назначен пенальти в ворота ЦСКА, а арбитр в поле не назначил пенальти за игру рукой, его сразу же отправили смотреть эпизод.
Возникает закономерный вопрос, у нас VAR работает только для Локо и зенита?
"Нужно знать минимум протокола системы ВАР" 🙈🙊🙉
"Нужно знать минимум протокола системы ВАР" 🙈🙊🙉
А сотни просмотров с разных камер говорят об обратном. Удар был ДО !!!! столкновения. Так , что не нужно мычать , что эпизод был как на ладони. Неуд за такое судейство и изгнание в фнл . Суди там. Заодно советую сходить к офтальмологу проверить зрение . Жиго никого не бил по ногам Нападающий после удара воткнулся в Жиго сам !!!
А сотни просмотров с разных камер говорят об обратном. Удар был ДО !!!! столкновения. Так , что не нужно мычать , что эпизод был как на ладони. Неуд за такое судейство и изгнание в фнл . Суди там. Заодно советую сходить к офтальмологу проверить зрение . Жиго никого не бил по ногам Нападающий после удара воткнулся в Жиго сам !!!
Рафик невиновен XD
Рафик невиновен XD
О чём разговаривать с тобой если ты не просматривал момент?
Тем более меняешь мнения на ходу.
О чём разговаривать с тобой если ты не просматривал момент?
Тем более меняешь мнения на ходу.
У меня на каждый эпизод своё мнение и я говорю всегда только за себя! А уподобляться толпе и кричать за всех "вся страна видела" или "вся Россия за ....", да и вообще говорить за других это не моё!!!
Вы же выносите вердикт толпы не разобравшись в деталях и после этого ты меня пугаешь, что заскринешь? Удачи!!!
У меня на каждый эпизод своё мнение и я говорю всегда только за себя! А уподобляться толпе и кричать за всех "вся страна видела" или "вся Россия за ....", да и вообще говорить за других это не моё!!!
Вы же выносите вердикт толпы не разобравшись в деталях и после этого ты меня пугаешь, что заскринешь? Удачи!!!
ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ
Если второе,то совсем беда,ну а если первое то от этого беспреда может пострадать любой клуб,любой клуб кроме одного клуба,который даже и не клуб а так проект.
Если второе,то совсем беда,ну а если первое то от этого беспреда может пострадать любой клуб,любой клуб кроме одного клуба,который даже и не клуб а так проект.