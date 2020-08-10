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Казарцев — о пенальти в матче «Спартака»: «Это не такая серьёзная ошибка»

сегодня, 21:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал свою работу в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому. Полиграф? Не пожелаю никому этого, не понимаю, в чем меня обвиняют, официального вызова на детектор лжи я не получал.

Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движение и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.

Конфликт с Кашшаи? Его нет, я принимаю решения своего начальника. После матча я видел повтор эпизода, единственное отличие — интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка.

Почему Еськов не отправил меня смотреть ВАР? Нужно знать минимум протокола системы ВАР. Видеопомощник должен быть уверен в явной ошибке судьи в поле. Я был уверен в том, что был фол Жиго на нападающем. Еськов не направил меня на просмотр ВАР, так как это не явная ошибка.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 23:09, ред.
После этого возникает закономерный вопрос, почему в ключевом эпизоде на последних минутах, когда 100% будет влияние на результат, не отправить судью проверить правильность назначения пенальти?
В игре с Локо с ЦСКА, когда был назначен пенальти в ворота ЦСКА, а арбитр в поле не назначил пенальти за игру рукой, его сразу же отправили смотреть эпизод.
Возникает закономерный вопрос, у нас VAR работает только для Локо и зенита?
ЧиП
ЧиП
сегодня в 23:08
А-а-а, ну да ошибся и ошибся, вот пустяк, тоже нашли из-за чего шуметь.
"Нужно знать минимум протокола системы ВАР" 🙈🙊🙉
Некакойшенко
Некакойшенко ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 23:06
О кей..Не будут учить нас, возьмутся за ВАс.Кому будет от этого прок ? Вот тот ож.Двигайтесь дальше будущие терпилы.........
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 23:05
Вот поэтому наших козловитых судей и не берут ни куда, ни что судить... За исключением Карася..))) прозасудившиеся вместе с этим ВАРом.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 23:03
Жиго не делал движение ногами. Он тянулся к мячу и пробил и наткнулся на защитника. В этом предложении тянулся и наткнулся на защитника это немченко может ты неправильно понял меня
cska1948
cska1948
сегодня в 23:01
Чемпионат ещё толком не начался, а СпаМ уже устал от судейского произвола! А.Заболотный устал от негативного резонанса и новостей о себе! Кошмар! Что же будет дальше?!
Ромбик
Ромбик
сегодня в 22:59
Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движение и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.

А сотни просмотров с разных камер говорят об обратном. Удар был ДО !!!! столкновения. Так , что не нужно мычать , что эпизод был как на ладони. Неуд за такое судейство и изгнание в фнл . Суди там. Заодно советую сходить к офтальмологу проверить зрение . Жиго никого не бил по ногам Нападающий после удара воткнулся в Жиго сам !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:59
)))))))))....
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:56
Я момент просматривал несколько раз. Жиго не стоял он шел на нападающего а тот сразу пробил и сам же наступил на ногу жиго. По твоей логике любой нап сможет прикинуть матч наткнуться на защитника и пенальти.
sanek5700
sanek5700
сегодня в 22:53
"Многие думают, что игрок совершил удар, но это не так"
Рафик невиновен XD
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:52, ред.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    По твоему рассказу Жига вообще стоял на месте, а может он убегал от Немченко?
    О чём разговаривать с тобой если ты не просматривал момент?
    Тем более меняешь мнения на ходу.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 22:46
    Ты посмотри какие ляпы у судей в той же испании, а в этом году и в англии...что им смеятся-то
    vm777
    vm777 ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 22:46
    А пенальти назначит казарцев, которого вернут специально для этого матча. Потом и еськова вернут для матча против Цска... На Спартак припасли иванова.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ berda2003 (раскрыть)
    сегодня в 22:45
    Шмурнов вчера очень сильно упал в моих глазах...а ведь лет 6-7 назад был одним из любимых.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 22:44, ред.
    Немченко пробил по воротам и наступил на ногу жиго. Ноги жиго стояли на поле он их не поднимал. Немченко больше упал из за своего удара а не из за жиго. О чем тут вообще спорить. Блокировки не было подножки не было удара по ногам не было руками он его не трогал. где тут пенальти.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 22:44
    Казарцева надо было лишить судейской лицензии ещё в прошлом году после матча Динамо-Ростова два пенальти в ворота Ростова вызвали даже смех у некоторых игроков Динамо.Тогда эти ошибки не вызвали такого резонанса,оно и понятно Ростов гнобят кому не лень!А Федун молодец,в этой ситуации он поступил правильно.И так над нашим чемпионатом смеётся вся Европа.Казарцев пускай идёт на завод работает или пастухом в своем Воронеже.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 22:40
    Налетели на мужика продажные козлы "комментаторы", вроде ни один судья никогда не ошибался в пользу мяса. Т.н. "хозяин и гендир" начали шантажировать уходом т.н. команды, собранной из отходов.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 22:39
    Ты решила меня этим напугать? Да без проблем, что раньше такого не было? Могу кучу примеров привести, особенно когда Шишкина удалили, который в стороне от нарушения был и что теперь кричать о заговоре, уподобляться толпе? Да и были с ними в нашу сторону спорные моменты.
    У меня на каждый эпизод своё мнение и я говорю всегда только за себя! А уподобляться толпе и кричать за всех "вся страна видела" или "вся Россия за ....", да и вообще говорить за других это не моё!!!
    Вы же выносите вердикт толпы не разобравшись в деталях и после этого ты меня пугаешь, что заскринешь? Удачи!!!
    Трюкач-спартач
    Трюкач-спартач ответ Дикий мужчина (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    И ведь не скажешь, что судья продажная, вся страна болела за Сочи, спасибо за ничью!

    ГАФ-ГАФ
    ATG
    ATG
    сегодня в 22:38
    Если бы такое случилось в игре с менее популярными командами. Могу поспорить что такого шума не подняли бы, да, поговорили бы об этом - и забыли. Так что плюс есть, может теперь это 7ьё будет нормально судить. Хотя, о чем это я? Всё-равно как главный скажет так и будет Ахахаха нафиг тогда нужен этот вар я хз
    cska1948
    cska1948 ответ Некакойшенко (раскрыть)
    сегодня в 22:35
    А всё из-за того, что Федун не прислушался к словам сильных мира сего, которые ему настоятельно советовали не брать Кокорина в команду. Вот и проучили слегка...
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 22:32
    Чуваку просто сказали не парься, всё будет о кей. Вот он и не парится и городит , что хочет.Они чувствуют свою безнаказанность и дружескую руку Газпрома...Так что можно закрывать занавес.Менять что либо в своей системе они не будут.
    ATG
    ATG ответ SPARTAK_SPARTAK (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Решение такое: запретить вар и забыть как страшный сон. И дальше наслаждаться футболом
    cska1948
    cska1948 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Я уверен, что зачинщиком ЗАГОВОРА является ЖИГО! Ведь неслучайно именно он замешан что в прошлогоднем скандале, что во вчерашнем! Таких совпадений просто так не бывает!
    Suriand
    Suriand ответ Альфи (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Здоровый черный юмор это хорошо) В этой ситуации напрягает то,что даже признав свою ошибку мужик не нашел у себя яиц чтоб хотя бы устно извиниться,а что-то пробубнил про "несерьезность" ошибки.
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    сегодня в 22:29
    Если абстрагироваться от клубных пристрастий ,то,что делали судьи в матче Сочи-Спартак и какие принимали решения,это или беспредел или огромная некомпетентность судейского корпуса.
    Если второе,то совсем беда,ну а если первое то от этого беспреда может пострадать любой клуб,любой клуб кроме одного клуба,который даже и не клуб а так проект.
    ATG
    ATG
    сегодня в 22:28
    Плохо что вёл программу Казанский. Нужно было кого-то более агрессивного сделать ведущим. Почему? Потомучто пришёл какой-то соплежуй, и рассказывал всякую не понятную чепуху про вар. Меня он выморозил этот петушок. Потому-что ни он ни судьи ничего толком не сказали. Этого контролера нашего вара, кашшаии , судей кто судил - исключить на 2-3 года нафик. И ещё . А я говорил всем что ВАРУ НЕТ МЕСТА В ФУТБОЛЕ !!! Это мы уже увидели сотни раз. Когда Месси забил Недавно в ЛЧ - и потом гол отменили - это ПОЗОР ФУТБОЛА
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 22:28
    Может быть. Истерить сейчас не надо. Просто обидно когда у тебя отбирают победу и потом ещё и оправдывют судей
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 22:27
    Казарцев: "Еськов передал что деньги на счёт поступили и я решил что на кой тогда еще ВАР смотреть."
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