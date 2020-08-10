Еськов: «Если бы я сказал, что пенальти не было, то понёс бы наказание»

Арбитр Алексей Еськов, работавший c VAR на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) прокомментировал спорные моменты в этом поединке.

«Я не могу это не отменить»? Эта фраза (во время переговоров Еськова и Казарцева) говорит о том, что мы обязаны идти по протоколу VAR . В соответствии с УЕФА мы вмешиваемся только в экстренных ситуациях, каким бы этот момент мне ни казался.

Принимаю ли я точку зрения Кашшаи? Не могу сказать. Я находился в роли ассистента ВАР, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей. Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти.

Поменял ли я свою точку зрения? Нет. У нас есть множество семинаров и регламент по VAR . Я обязан следовать протоколу. Была ли это ошибка? Мы можем говорить про процентные соотношения. Когда я выполнял функции VAR , я смотрел на контакт, обязан был следовать решению судьи, его оценке ситуации. Если бы я сказал «Василий, это не пенальти» — я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB .

Полиграф? Не могу знать, у меня не было конструктивного разговора на эту тему. Если вызовут — я открыт к этому. Предварительный разговор был, но ничего конкретного.