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Еськов: «Если бы я сказал, что пенальти не было, то понёс бы наказание»

сегодня, 22:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Арбитр Алексей Еськов, работавший c VAR на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) прокомментировал спорные моменты в этом поединке.

«Я не могу это не отменить»? Эта фраза (во время переговоров Еськова и Казарцева) говорит о том, что мы обязаны идти по протоколу VAR. В соответствии с УЕФА мы вмешиваемся только в экстренных ситуациях, каким бы этот момент мне ни казался.

Принимаю ли я точку зрения Кашшаи? Не могу сказать. Я находился в роли ассистента ВАР, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей. Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти.

Поменял ли я свою точку зрения? Нет. У нас есть множество семинаров и регламент по VAR. Я обязан следовать протоколу. Была ли это ошибка? Мы можем говорить про процентные соотношения. Когда я выполнял функции VAR, я смотрел на контакт, обязан был следовать решению судьи, его оценке ситуации. Если бы я сказал «Василий, это не пенальти» — я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB.

Полиграф? Не могу знать, у меня не было конструктивного разговора на эту тему. Если вызовут — я открыт к этому. Предварительный разговор был, но ничего конкретного.

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vm777
vm777 ответ pomor 445 (раскрыть)
сегодня в 23:08
Первый пенальти. Очевидно, что игрок сочи бьет по ноге соперника. Он там никак не мог до мяча добраться. Это Очевидная ошибка. Второй пенальти даже комментировать нет смысла. А вообще очень удобная трактовка: очевидная и не очевидная ошибка. Простор для фантазии.
По фолам своей команды. Я вот признаю, что гол Жиго с сочи был засчитан ошибочно. Только в той игре судья не увидел игру рукой у защитника сочи в их штрафной и много чудил со штрафными (не видел фолы игроков Спартака и сочи) И в игре с Динамо при Кононове был фол Жиго в своей штрафной, тоже ошибка судьи. И когда Кононов только пришел в Спартак, там в игре с КС судьи ошиблись в пользу Спартака. Но когда несколько матчей подряд ошибки против одной и той же команды это вызывает вопросы. Особенно, если учесть, что есть var.
Ell1ps
Ell1ps ответ Данила Кравцов (раскрыть)
сегодня в 23:07
Пытаются оправдаться, отмазаться. Понимают, что если уберут их вообще, перестанут зарабатывать бешеные бабки.
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 23:06
Это же надо такое напридумывать ! Еськов! Момент не очень,точнее,совсем не сложный!Твое дело было сказать:"Пенальти не вижу"!Или:" Иди сам смотри". То,что вы с Казарцевым были в сговоре,это понятно даже ребенку! В Италии ты бы сел! Без вопросов,после следствия,конечно. И вы с Казарцевым в этой жизни успеете пожалеть о своих преступлениях.Всему свое время.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 23:06
Кто назначает таких 14ков,он в своем уме?Даже слепой это увидеть!
Данила Кравцов
Данила Кравцов
сегодня в 23:05
более бессвязного и противоречащего самому себе бреда трудно представить......
mat73
mat73
сегодня в 23:03
А для чего тогда этот ВАР, если он не мог (не может) отменить??????????
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 22:58
Простите но я не писал такие!Может только если сайт дергался!Так бывает(
Ihtiandr
Ihtiandr
сегодня в 22:56
Нас очередной раз пытаются уверить, что чёрное - это белое... Вся страна видит, а судьи нет... Грустно...
Ell1ps
Ell1ps
сегодня в 22:55
Еськов о чём говорит? Кто смотрит Европейский чемпионат, тот понимает что это какой то бред. ВАР работает по другому, арбитр назначает пенальти, далее его подтверждает ассистент или говорит, что есть сомнения, арбитр идёт смотреть повтор. Еськов говорит что случай спорный, Ассистент вообще не понимает что происходит это понятно по предоставленной записи, он спрашивает - угловой? У него даже в голове нет пенальти! А Вася - да тут контакт Жиго, пенальти ставлю. Еськов - ну ладно, бери на себя всю ответсивенность. То есть даже он в шоке от такого был. Все эти отмазки их - это что то с чем то. СК бы привлечь да рассмотреть это уголовное дело.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:51
Мешал протокол, по которому спорные моменты в сторону спартака не смотрят, это же очевидно. У нас за VAR отвечает газпроммедиа и даже были публикации этих протоколов VAR...
alexgurzan
alexgurzan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:50
.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 22:48
Ну все,осталось только наградить обоих орденами Мужества...))))
pomor 445
pomor 445 ответ vm777 (раскрыть)
сегодня в 22:47
Это была явная ошибка судьи в поле и протокол ВАР допускает вмешательство в решение судьи. В случае Казарцева Еськов имел право по протоколу только подтвердить или опровергнуть факт контакта. Контакт был и Еськов это подтвердил. Дальше решение принимал Казарцев в полном соответствии с правилами ФИФА, которым определены два условия пенальти: мяч в игре и нарушение, помешавшее игроку продолжить игру. Оба условия были очевидны и Казарцев имел полное право назначить пенальти. Другое дело, что он мог счесть контакт не столь значительным, чтобы свалить Немченко, т.е. исключить одно условие, но это уже правила отдают на усмотрение судьи. Казарцев усмотрел нарушение. Я тоже. Болельщик вообще мало способен видеть нарушения своей команды. Ему больше нравятся нарушения соперника. Именно отсюда и происходит речёвка: судью на мыло.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:46
О каком нарушении протокола ВАР говорит этот арбитр? Только что в матче "Интер"- "Байер" ( трансляция по Матч-ТВ ) арбитр назначил пенальти, но затем по настоянию ассистента просмотрел эпизод по видео, убедился в своей ошибке и отменил одиннадцатиметровый. Что мешало г-ну Еськову поступить так же ? Ложная скромность, нерешительность, незнание этого самого протокола, либо что-то другое?...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:45
Еськов: столько раз сюда ходил — было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало. Музыка не очень. Направление? Какое направление?
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 22:42
Добрый вечер.

"При формировании рейтинга у каждого юзера берутся его семь лучших по очкам раундов".

У вас крайний, на данный момент, раунд с наименьшим количеством очков из всех раундов.
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 22:40
надо правила самого ВАР менять, вот и всё, и проблем не будет
там есть нюансы разные
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ tigrok (раскрыть)
сегодня в 22:39
Тот кто расставлял эти фигурки пешек по должностям!)))
Footbolista
Footbolista ответ tigrok (раскрыть)
сегодня в 22:38
Да это был мастер класс для наших недосудей...
Ravshan878
Ravshan878 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 22:38
Их срочно психотерапевту пройти обследование. С головой не так.))
alexgurzan
alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:37
Комментарии состоящие из одного слова расцениваются как флуд и будут удаляться. Штрафы - просто снятие начисленных очков за такие комменты.
tigrok
tigrok
сегодня в 22:35
Только что в матче Интер-Байер судья назначил пенальти в ворота Байера. Лукаку уже готов был бить пенальти, но на ВАРе подсказали, что пенальти не было. Судья пошел смотреть и отменил пенальти. Что мешало Еськову дать команду Казарцеву посмотреть повтор?
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:34
Немой сказал глухому о том, что слепой видел как безногий ходил по воде...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 22:34
По-ходу там в комнате вар прям возле стены, что б не попадать в объектив камеры, стоит человек с ружьём.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:34
Всех судей надо поменять , регламент позволяет ? Засиделись уже Карасевы , Еськовы !
pomor 445
pomor 445 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 22:34
В гражданском суде такие коллизии разрешаются судом присяжных, но в футболе подобная структура невозможна. Протокол - такая штука, которая абсолютно недоступна обывателю, но неукоснительно соблюдается судьями под неусыпным наблюдением адвокатов. Так и тут: то, что очевидно болельщику и эксперту, а они все болельщики, совершенно не очевидно судьям, обременённым строгим соблюдением протокола. Так что успокойтесь - всё, как в нашей повседневной жизни. Часто ловкие адвокаты, пользуясь не всегда очевидными белыми пятнами протокола, добиваются оправдания явных с точки зрения обывателей преступников.
vm777
vm777 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 22:30
Прямо сейчас судья матча Интер-Байер назначил пенальти в ворота немцев за игру рукой. Вар с ним не согласилось. Судья пошел смотреть повтор и отменил свое решение. Оказывается так можно было.
particular
particular ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:30, ред.
"...За рулём сидел у них Безрукий,
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца..." ("Красная плесень")
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 22:29
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ петр сидоров (раскрыть)
    сегодня в 22:29
    Не удивлюсь ,что и в матче с Ахматом в пятницу случится что-нибудь похожее ! А Федун как глотал ,так и будет глотать !
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