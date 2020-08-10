Еськов: «Если бы я сказал, что пенальти не было, то понёс бы наказание»

Арбитр Алексей Еськов, работавший c VAR на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) прокомментировал спорные моменты в этом поединке.
«Я не могу это не отменить»? Эта фраза (во время переговоров Еськова и Казарцева) говорит о том, что мы обязаны идти по протоколу VAR. В соответствии с УЕФА мы вмешиваемся только в экстренных ситуациях, каким бы этот момент мне ни казался.
Принимаю ли я точку зрения Кашшаи? Не могу сказать. Я находился в роли ассистента ВАР, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей. Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти.
Поменял ли я свою точку зрения? Нет. У нас есть множество семинаров и регламент по VAR. Я обязан следовать протоколу. Была ли это ошибка? Мы можем говорить про процентные соотношения. Когда я выполнял функции VAR, я смотрел на контакт, обязан был следовать решению судьи, его оценке ситуации. Если бы я сказал «Василий, это не пенальти» — я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB.
Полиграф? Не могу знать, у меня не было конструктивного разговора на эту тему. Если вызовут — я открыт к этому. Предварительный разговор был, но ничего конкретного.
По фолам своей команды. Я вот признаю, что гол Жиго с сочи был засчитан ошибочно. Только в той игре судья не увидел игру рукой у защитника сочи в их штрафной и много чудил со штрафными (не видел фолы игроков Спартака и сочи) И в игре с Динамо при Кононове был фол Жиго в своей штрафной, тоже ошибка судьи. И когда Кононов только пришел в Спартак, там в игре с КС судьи ошиблись в пользу Спартака. Но когда несколько матчей подряд ошибки против одной и той же команды это вызывает вопросы. Особенно, если учесть, что есть var.
По фолам своей команды. Я вот признаю, что гол Жиго с сочи был засчитан ошибочно. Только в той игре судья не увидел игру рукой у защитника сочи в их штрафной и много чудил со штрафными (не видел фолы игроков Спартака и сочи) И в игре с Динамо при Кононове был фол Жиго в своей штрафной, тоже ошибка судьи. И когда Кононов только пришел в Спартак, там в игре с КС судьи ошиблись в пользу Спартака. Но когда несколько матчей подряд ошибки против одной и той же команды это вызывает вопросы. Особенно, если учесть, что есть var.
"При формировании рейтинга у каждого юзера берутся его семь лучших по очкам раундов".
У вас крайний, на данный момент, раунд с наименьшим количеством очков из всех раундов.
"При формировании рейтинга у каждого юзера берутся его семь лучших по очкам раундов".
У вас крайний, на данный момент, раунд с наименьшим количеством очков из всех раундов.
там есть нюансы разные
там есть нюансы разные
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца..." ("Красная плесень")
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца..." ("Красная плесень")
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Это все что нужно знать о ГазВаре!!!
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Это все что нужно знать о ГазВаре!!!