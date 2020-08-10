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А. Заболотный: «Я устал от негативного резонанса и новостей обо мне»

сегодня, 18:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Форвард «Сочи» Антон Заболотный опроверг слухи о том, что он показал средний палец фанату «Спартака» после матча 1-го тура РПЛ.

Я выходил со стадиона и в руке держал две бутылки воды. Стояли болельщики, один попросил бутылочку воды – я отдал. Потом, когда уже заходил в автобус, кто-то крикнул из толпы вопрос: «Ну что, много сегодня забил?»

Я поднял руку выше головы (показал жестом, что вот столько), ответил: «Много» – и зашел в автобус. Потом уже минут через 10 пацаны обратили внимание, что упало ограждение, а болельщик «Спартака» начал что-то делать.

Я всегда уважительно относился к болельщикам любой команды. Опять ни с чего получается скандал с моей фамилией. Я устал от негативного резонанса и новостей обо мне. Бред за бредом. Уже сил нет.

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 20:25
Это поросята...и этим всё сказано!
nikot
nikot
сегодня в 20:18
Когда грязьпром сажал Кокорин и Мамая,где этот подболотный был,что не выступал!?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 20:12
Гения опять обидели.
Человек только-только начал вылезать из под гнета хейтеров, а тут опять...
za logiku
za logiku ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 20:07
где можно видео посмотреть?
морозз
морозз
сегодня в 19:49
К Легенде Питера и Сочи всегда будет особое внимание, так что не скули!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:22
Играй не обращай ни на кого внимания.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 19:11
    Верг
    Верг
    сегодня в 19:11
    Не будь пеодором и все будет ок
    kts
    kts
    сегодня в 18:48
    Да ладно.. А ты думал что после Ростова будет позитив?
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    сегодня в 18:41
    Такое уж бремя у великих, все новости о них.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 18:36
    Не привлекай к себе внимание. Ты игрок не очень высокого уровня.
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:34
    да, у джентельменов такое бывает -
    один из пальцев может повести себя неконтролируемо ...
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 18:28
    так заверши карьеру
    Никита Бычков
    Никита Бычков
    сегодня в 18:25
    Так выйди из окна
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:22
    Устал , так отдохни.
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:21
    Аааа!!! Вот оно как! А я-то подумал, что на видео - это просто средний палец, выкинутый вверх из кулака !
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:18
    прям наваждение какое то)))))))
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:18
    Играй и не кого не слушай
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:17
    Как то с трудом верится...
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