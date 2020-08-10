А. Заболотный: «Я устал от негативного резонанса и новостей обо мне»

Форвард «Сочи» опроверг слухи о том, что он показал средний палец фанату «Спартака» после матча 1-го тура РПЛ .

Я выходил со стадиона и в руке держал две бутылки воды. Стояли болельщики, один попросил бутылочку воды – я отдал. Потом, когда уже заходил в автобус, кто-то крикнул из толпы вопрос: «Ну что, много сегодня забил?»

Я поднял руку выше головы (показал жестом, что вот столько), ответил: «Много» – и зашел в автобус. Потом уже минут через 10 пацаны обратили внимание, что упало ограждение, а болельщик «Спартака» начал что-то делать.

Я всегда уважительно относился к болельщикам любой команды. Опять ни с чего получается скандал с моей фамилией. Я устал от негативного резонанса и новостей обо мне. Бред за бредом. Уже сил нет.