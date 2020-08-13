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Пашалич: «Мы были близки к победе, сделали всё, что могли»

13 августа 2020, 00:38
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич подвёл итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2).

Очень жаль. Мы были так близки к победе, но это Лига чемпионов. Топ-клубы могут забить два гола за две минуты.

Есть разочарование и сожаление, но мы хотим подойти более подготовленными к Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Мы сделали всё, что могли, в этом нет никаких сомнений. Но клубы, в которых собраны футболисты с высоким индивидуальным мастерством, могут забить вам в любой момент.

Я думаю, мы доказали, что можем бороться с сильнейшими соперниками. Я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать это и в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 августа 2020 в 06:55
не всё раз вас так поимели)))))
Давайте думать
Давайте думать
13 августа 2020 в 01:08
Думал, только наши так могут, в концовке пропускать.
Думал, только у наших отсутствует характер и сила воли.
Ан нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 августа 2020 в 00:52
Значит чего то не доделали?!?
beefs
beefs
13 августа 2020 в 00:48
конечно жаль, но что поделаешь...
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