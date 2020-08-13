Пашалич: «Мы были близки к победе, сделали всё, что могли»

Полузащитник «Аталанты» подвёл итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2).

Очень жаль. Мы были так близки к победе, но это Лига чемпионов. Топ-клубы могут забить два гола за две минуты.

Есть разочарование и сожаление, но мы хотим подойти более подготовленными к Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Мы сделали всё, что могли, в этом нет никаких сомнений. Но клубы, в которых собраны футболисты с высоким индивидуальным мастерством, могут забить вам в любой момент.

Я думаю, мы доказали, что можем бороться с сильнейшими соперниками. Я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать это и в следующем сезоне Лиги чемпионов.